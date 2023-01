Estos mandatarios de América Latina apoyan la liberación del fundador de Wikileaks

A Continent united for #Assange. Core countries in S-America say: #FreeAssangeNOW. 4 Presidents and one VP in Colombia @petrogustavo, Bolivia @LuchoXBolivia, Brazil @LulaOficial and Argentina @alferdez and @CFKArgentina are signalling DC.

You getting this @POTUS and @VP? pic.twitter.com/FykwVXh4IV