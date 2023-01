https://sputniknews.lat/20230118/guterres-afirma-que-el-mundo-aun-no-ha-aprendido-las-lecciones-de-la-pandemia--1134773959.html

Guterres afirma que el mundo aún no ha aprendido las lecciones de la pandemia

ONU (Sputnik) — El mundo no ha aprendido las lecciones de la pandemia, por lo que no está listo para las próximas epidemias, declaró el secretario general de...

Además, debatió el problema del cambio climático. "Las emisiones de gases de efecto invernadero están en su punto más alto", lamentó al agregar que los países no han cumplido con los compromisos para limitar el aumento de la temperatura global a un nivel de 1,5 grados. Si no se toman más acciones, agregó, el mundo llegará a un aumento de 2,8 grados. "Las consecuencias serán destructivas. Algunas partes de nuestro planeta se tornarán inhabitables. Es una condena a muerte para muchos", recalcó.La peor situación geopolíticaGuterres reveló que la actual situación geopolítica es la peor que él vio en toda su vida.Al referirse al problema del clima, el secretario general de Naciones Unidas señaló que el mundo "se acerca al punto de no retorno". Dijo que la humanidad se porta "como si tuviese 1,6 planetas, mientras que tiene solo uno. Los problemas de biodiversidad no interesan mucho a quienes toman decisiones políticas", y agregó que todo el mundo está reconcentrado en el conflicto en Ucrania, en la solución de los problemas del mínimo de subsistencia, etc.Las divergencias geopolíticas actuales difieren de lo que existió durante la guerra fría. Entonces la situación era más sencilla, hubo dos bloques que tenían unas reglas precisas de interacción, existían unos mecanismos de garantía para detenerse al verse amenazado el bloque mismo que creaba problemas, constató.Guterres precisó que se refería al desarme nuclear y al control de las armas nucleares, agregando que "esos mecanismos ya no existen o no funcionan".Dijo que la gente se ha acostumbrado a la idea del fin de la Historia y de que supuestamente no existe el riesgo de la confrontación global, señalando que por eso la confrontación se hace más peligrosa, por falta de garantía de que no escape al control.Guterres indicó también el riesgo proveniente de la "desconexión" de la economía mundial y de los sistemas político e ideológico, de su división en dos partes, con los polos en Estados Unidos y China.Dos bloquesEl secretario general llamó a Estados Unidos y China a evitar dividir el mundo en dos polos opuestos.El mundo, advirtió, enfrenta el mayor nivel de discrepancia geopolítica y desconfianza en las últimas generaciones entre Oriente y Occidente.La humanidad, enfatizó, afronta el riesgo de "un agrietamiento tectónico que podría crear dos normativas comerciales, dos monedas dominantes, dos redes de Internet y dos estrategias de inteligencia artificial enfrentadas". Según el Fondo Monetario Internacional, subrayó Guterres, la división de la economía global le podría costar al mundo 1,4 billones de dólares.El secretario general de la ONU insistió en que las dos potencias deberían buscar las formas de cooperar pese a tener distintos puntos de vista sobre cuestiones como los derechos humanos o la seguridad regional.Alimentos y fertilizantesAsimismo, el secretario general instó a atraer a empresas privadas para garantizar la exportación de alimentos y fertilizantes de Rusia y Ucrania."Necesitamos la cooperación con el sector privado para que la exportación de alimentos y fertilizantes ucranianos y rusos siga siendo ininterrumpida y asequible", declaró Guterres, al intervenir en el Foro Económico Mundial que se celebra en la ciudad suiza de Davos.Agregó que es necesario invitar a "otros actores del sector privado, como el sector bancario, comerciantes y proveedores".Además, señaló que la paz en Ucrania aún está lejos. Guterres declaró que la crisis ucraniana tiene consecuencias globales para los precios mundiales de los alimentos y la energía, para el comercio y las cadenas de suministro y las cuestiones de seguridad nuclear.

