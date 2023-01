Lavrov desnuda la política de EEUU contra Rusia: al estilo Hitler

https://sputniknews.lat/20230118/lavrov-desnuda-la-politica-de-eeuu-contra-rusia-al-estilo-hitler-1134791154.html

Lavrov: verdades como puñosLavrov ofreció este miércoles su rueda de prensa anual en la que hizo balance de la política exterior de Moscú en 2022 y se centró en los principales desafíos que afronta el mundo contemporáneo. Así, mencionó "la política del dictado de Washington en asuntos internacionales". En este sentido, Lavrov comparó la actuación de EEUU al crear una coalición contra Rusia, con la de Adolf Hitler, quien luchó contra la Unión Soviética."Al igual que Napoleón, quien movilizó prácticamente a toda Europa contra el Imperio ruso, al igual que Hitler movilizó, invadió, puso bajo las armas a la mayoría de los países europeos y los lanzó contra la Unión Soviética, ahora EEUU organizó una coalición de prácticamente todos los europeos que son miembros de la OTAN y de la UE también, a través de Ucrania para poder hacer la guerra contra nuestro país con la misma tarea: la solución final de la 'cuestión rusa'. Al igual que Hitler quería resolver la 'cuestión judía', ahora, si lees a los políticos occidentales [...], dicen sin ambigüedades que Rusia debe sufrir una derrota estratégica", indicó Lavrov.¿Buscan imponer y oficializar dictaduras en Europa?Los Estados miembro de la Unión Europea deberían impedir que los simpatizantes europeos del presidente ruso, Vladímir Putin, y su política, tengan acceso a las instituciones del bloque comunitario, declaró el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Asimismo, en la página web oficial de La Moncloa, califican a Putin como "autócrata"."Sánchez dice muchas mentiras: se saca de la manga lo de 'Putin autócrata'. Es decir, en Rusia hay un Parlamento donde están presentes todas las fuerzas políticas, hay elecciones, y tanto nos podemos fiar de esas elecciones, como de las que tengan lugar en España", señala al respecto el director de las revistas 'Nihil Obstat' y 'La Emboscadura', Josep Alsina.¿Quién se roba los alimentos destinados al Ejército ucraniano?Nuevo caso de corrupción en Ucrania. Se informó de la detención de un grupo de empresarios que firmaron un contrato con el Ejército ucraniano para suministrar alimentos a 45 bases militares por valor de 68 millones de dólares. Sin embargo, solo una fracción de dichos alimentos llegó hasta los soldados, y el resto de los productos simplemente fue vendido.Presidente de Ecuador hace limpiezaEn medio de un escándalo de corrupción en las empresas públicas ecuatorianas del sector eléctrico, el presidente, Guillermo Lasso, exigió la renuncia de todos los gerentes de las empresas públicas. Lasso añade que no existe ninguna organización delictiva en su Gobierno, por lo que instó a la agencia anticorrupción a dedicarse exclusivamente a este caso. Sin embargo, el principal implicado en esta red de corrupción es presuntamente Danilo Carrera, cuñado del mismo Lasso.Acerca del caso de "El Gran Padrino", tal como un medio local tituló una investigación sobre Carrera, Daniela Salazar, politóloga ecuatoriana y maestranda en relaciones internacionales, manifestó que "Lasso de por sí tiene una imagen bastante deteriorada, pero no sólo por los procesos de corrupción, sino también por procesos de impunidad."Continúan las protestas en PerúAnte el caos que se está viendo en la nación andina, hay quienes creen que el país no ha tenido una verdadera clase dirigente que trabaje en función del interés general de los ciudadanos, por lo que proponen algo distinto. Octavo Mandamiento conversó al respecto con el director del Centro de Pensamiento Proyecto Patria, Carlos Mamani Aliaga, quien se manifiesta sobre la clase política de Perú.Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

