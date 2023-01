https://sputniknews.lat/20230118/mexico-y-eeuu-firman-acuerdos-de-movilidad-laboral-y-proteccion-a-menores-no-acompanados-1134762196.html

México y EEUU firman acuerdos de movilidad laboral y protección a menores no acompañados

México y EEUU firman acuerdos de movilidad laboral y protección a menores no acompañados

MOSCÚ (Sputnik) — México y Estados Unidos firmaron este martes memorandos de entendimiento sobre movilidad laboral y protección a menores de edad no... 18.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-18T04:52+0000

2023-01-18T04:52+0000

2023-01-18T04:52+0000

américa latina

política

seguridad

méxico

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/106765/87/1067658762_0:305:4048:2582_1920x0_80_0_0_422cf70f25c3f7a756f4eaa802e3ea20.jpg

Los dos documentos, fruto de los recientes acuerdos entre los presidentes de México y EEUU, tienen como objetivo ordenar flujos migratorios en la región y hacerlos más seguros, regulares y humanos. El embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma, quien suscribió los memorandos junto con su par estadounidense, Ken Salazar, destacó por su parte que “la migración regular fortalece la idea de Norteamérica" y "beneficia a todos: las empresas, las personas trabajadoras y sus derechos laborales, las economías, así como al orden y legalidad de los dos países”. A través del memorando sobre movilidad laboral, México y EEUU acordaron "a) asegurar una contratación ética de los trabajadores no inmigrantes mexicanos con visas H2; b) colaborar en la protección de sus salarios y sus condiciones de trabajo; y c) facilitar aún más la disponibilidad de mano de obra agrícola temporal mexicana de conformidad con las leyes, normas y reglamentos de ambos países". Además, el documento prevé el intercambio de información para facilitar la contratación directa de los trabajadores; la capacitación en materia de antidiscriminación laboral; y la celebración de reuniones trimestrales para prevenir, monitorear y reportar violaciones de los derechos laborales. Por su parte, el memorando de entendimiento sobre menores de edad no acompañados en situación de movilidad busca prevenir desplazamientos irregulares de estos migrantes por la región y evitar que entren en contacto con redes criminales de trata y tráfico de personas. Asimismo, el documento busca apoyar a otros países de la región para fomentar la cooperación en políticas de protección para menores de edad.

https://sputniknews.lat/20230112/reves-a-eeuu-por-el-t-mec-mexico-y-canada-ganan-controversia-por-reglas-del-sector-automotriz--1134592518.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, seguridad, méxico, eeuu