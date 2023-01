https://sputniknews.lat/20230118/occidente-sabe-que-es-inutil-el-precio-tope-al-petroleo-pero-aun-no-esta-dispuesto-a-retroceder-1134771567.html

Occidente sabe que es inútil el precio tope al petróleo, pero "aún no está dispuesto" a retroceder

Occidente sabe que es inútil el precio tope al petróleo, pero "aún no está dispuesto" a retroceder

La eficacia de las sanciones contra Rusia, como el tope a los precios del petróleo, se cuestiona desde el principio de su debate, así como antes y después de... 18.01.2023, Sputnik Mundo

Está previsto que el actual acuerdo sobre el techo a los precios del petróleo ruso se revise cada dos meses, y el mero hecho de debatir otra medida contra Rusia reunirá a los representantes de la UE y los socios del G7 en conversaciones. Esto sucederá a pesar de que los que tomaron la decisión de imponer el tope no tienen ninguna ilusión desde hace tiempo sobre la poca presión que ejerce sobre Rusia y sus actividades, mientras tanto "aún no están dispuestos a dar ningún paso" para reducirla, opina el director adjunto del Centro de Economía de las Industrias de Combustibles y Energía del Centro de Investigación Estratégica, Kolobánov. Por lo tanto, la reunión para revisar el techo de precios del petróleo se realizará y "se convertirá en otra declaración política para el Occidente colectivo", afirmó a Sputnik el experto. Para que la revisión no sea una "auténtica profanación", estos países deben demostrar a todo el mundo que creen firmemente en su posición y que así pueden influir en Rusia. El experto subraya que, por tanto, el límite debería reducirse, sobre todo considerando que ahora no existe una amenaza inmediata de escasez de petróleo para estos países.Esta decisión se adoptará conforme al deseo de quienes la apliquen, ignorando las condiciones del mercado mundial. Desde la perspectiva del mercado del petróleo, no hay ninguna razón formal para modificar el techo de precios del crudo ruso, señaló el experto. En el momento de la adopción de la decisión del límite máximo de 60 dólares, el precio del barril de Brent era de 85 dólares y ahora se encuentra en ese nivel.El Grupo de los Siete (G7), conformado por Alemania, Canadá, EEUU, Francia, el Reino Unido, Italia y Japón, junto a la Unión Europea y Australia, se negaron a adquirir el petróleo ruso a un precio mayor de 60 dólares por barril desde el 5 de diciembre. Las empresas de estos países tienen prohibido proporcionar servicios como seguros, intermediación y asistencia financiera para el transporte del petróleo ruso a cualquier parte del mundo, a menos que el crudo se venda por debajo del umbral acordado.Rusia advirtió en reiteradas ocasiones que no se plegará a estas condiciones. Putin promulgó a finales de diciembre un decreto que prohíbe la venta del petróleo ruso a las personas físicas y jurídicas extranjeras cuyos contratos estipulen de forma directa o implícita el mecanismo de tope a los precios.Según él, se desató contra Moscú una agresión de sanciones sin precedentes orientada a aplastar a corto plazo la economía rusa, "a derrumbar la moneda nacional, el rublo, a través del robo de nuestras reservas de divisas y a provocar una inflación destructiva". Sin embargo, destacó, el plan de Occidente no tuvo éxito.

