Putin: Rusia nunca mencionó que el asedio de Leningrado fue dirigido por países europeos

Putin: Rusia nunca mencion贸 que el asedio de Leningrado fue dirigido por pa铆ses europeos

Rusia, sin querer estropear las relaciones internacionales, nunca ha recordado que el bloqueo de Leningrado fue llevado a cabo por militares de muchos países europeos, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin.

Putin a帽adi贸 que lo mismo ocurr铆a en otros frentes."Basta con mirar a la Divisi贸n Azul en Stalingrado. Y aqu铆, en el frente de Leningrado, durante el asedio, hubo participantes de todos los pa铆ses, de muchos, en cualquier caso", aclar贸.Al hablar de la multinacionalidad de las fuerzas de ocupaci贸n y de qui茅nes lucharon contra Rusia, el presidente se帽al贸 que siempre hab铆a sido as铆."Siempre ha sido as铆. Basta con abrir Le贸n Tolst贸i y leer Guerra y Paz. Cuando dice que vino el Ej茅rcito franc茅s liderado por Napole贸n, pero fue toda Europa. Porque para entonces Napole贸n Bonaparte ya hab铆a puesto toda Europa continental bajo su control. Y Tolst贸i ya lo describe todo all铆. Esto fue durante la Guerra Patri贸tica de 1812. Lo mismo ocurri贸 durante la Gran Guerra Patria de 1941-1945 [como es conocida en Rusia la participaci贸n sovi茅tica en la Segunda Guerra Mundial], despu茅s de que Hitler, de hecho, pusiera tambi茅n a toda la Europa continental bajo su control", dijo Putin."Las hostilidades a gran escala en Donb谩s no han cesado desde 2014"Los combates en Donb谩s no han cesado desde 2014 y todas las acciones rusas, incluida la operaci贸n especial, tienen como objetivo poner fin a esta guerra, asegur贸 el mandatario ruso.Putin record贸 que estas tierras eran territorios hist贸ricos de Rusia, que hab铆an sido cedidos a Ucrania tras el colapso de la Uni贸n Sovi茅tica.El presidente ruso destac贸 que "la tragedia asociada a los acontecimientos en Ucrania comenz贸 en 2014"."Y empez贸 con un golpe de Estado armado inconstitucional en Ucrania. Y, como sabemos, nos oblig贸 a ayudar a los de Crimea. Luego siguieron los acontecimientos en Donb谩s", esboz贸 el jefe de Estado ruso.Expres贸 que las autoridades de Kiev hab铆an empezado esencialmente a exterminar a las personas que viv铆an en esos territorios "solo porque se consideran vinculadas a la cultura rusa, a la lengua rusa y a las tradiciones de su pueblo, de sus antepasados".Asimismo, apunt贸 que las acciones de Kiev contra civiles contra la Iglesia ortodoxa rusa no pasar铆an desapercibidas. "Hay mucha gente en Ucrania que entiende lo que est谩 pasando y da la valoraci贸n correcta. Sobre todo despu茅s de lo que las 'autoridades' modernas han empezado a hacer tanto a la poblaci贸n civil [con la recreaci贸n de las llamadas tropas barrera, que se utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial] como a la Iglesia ortodoxa rusa. Todo esto puede costarle a ellos. No tengo ninguna duda", afirm贸 Putin.El presidente a帽adi贸 que Rusia ha hecho todo lo posible para resolver la situaci贸n en torno a Donb谩s por medios pac铆ficos, pero esto era por definici贸n imposible.Se帽al贸 que Rusia no pod铆a dejar de reaccionar ante los acontecimientos ocurridos en Ucrania desde 2014, incluido el exterminio de la poblaci贸n rusoparlante.Putin explic贸 que en aquel momento "el enemigo se preparaba para llevar todo este conflicto a una fase aguda y caliente". "No nos quedaba m谩s remedio que hacer lo que estamos haciendo ahora", concluy贸.El presidente ruso anunci贸 en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operaci贸n militar especial para defender las rep煤blicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Mosc煤 como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operaci贸n especial es la desmilitarizaci贸n y desnazificaci贸n de Ucrania.

