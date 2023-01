https://sputniknews.lat/20230118/ucrania-y-su-exitosa-campana-de-desmilitarizar-a-occidente-1134749189.html

Ucrania y su 'exitosa campaña' de desmilitarizar a Occidente

El envío de tanques y cañones de artillería por parte de Reino Unido a Ucrania para reforzar su esfuerzo bélico, debilitará al Ejército británico. Así lo... 18.01.2023, Sputnik Mundo

Hasta la última munición de la OTANUcrania está llevando adelante con gran 'éxito' su 'campaña de desmilitarización' de la OTAN y de todo el Occidente Colectivo.En un mensaje interno enviado a las tropas de su país, y al que tuvo acceso la BBC, si bien matizó que Ucrania haría un "buen uso" de las donaciones británicas en la lucha contra Rusia, Sanders advirtió que también dejaría al ejército británico "temporalmente más débil".Londres se ha comprometido a enviar a Kiev 14 tanques Challenger 2, 100 vehículos blindados, sus repuestos correspondientes, 30 cañones autopropulsados AS90, 100 misiles avanzados, 100 mil proyectiles de artillería, y decenas de drones.Según la BBC, en el mensaje Sanders dijo a las tropas que garantizar la derrota de Rusia en Ucrania "nos hace más seguros". "No hay duda de que nuestra elección afectará nuestra capacidad para movilizar al ejército contra la amenaza aguda y duradera que presenta Rusia y cumplir con nuestras obligaciones con la OTAN", agregó.Al respecto, el analista internacional Fernando Moragón se expresa de forma contundente. "Esto es demencial. En esta especie de rusofobia persecutoria de exaltación que están los líderes europeos, no se están dando cuenta de que nos están llevando a un desastre absolutamente mayúsculo. Nos están llevando –aunque yo vengo sosteniendo que ya estamos en ella– a una guerra mundial en Europa nuevamente: no hay dos sin tres".Tonto el últimoY como para no ser el único país que se queda sin armas, y para ayudar a evitar que a cualquiera de los países OTAN le digan 'tonto el último' por no desmilitarizarse, el ministro de Defensa británico, Ben Wallace 'tuvo un gesto solidario' con algunos de sus socios occidentales, que 'lo enaltecen'.Así, Wallace instó al Gobierno alemán a permitir el suministro de tanques Leopard a Ucrania. Lo hizo durante una intervención en la Cámara de los Comunes: "Polonia está muy dispuesta a proporcionar varios tanques Leopard, al igual que Finlandia"."Todo eso depende actualmente de la decisión del Gobierno alemán: no solo si los alemanes suministrarán sus propios tanques Leopard, sino también si les darán permiso a otros [países para el suministro]. Yo animaría a mis colegas alemanes a hacerlo", dijo Wallace.Pero la misión 'desmilitarización de Occidente' no se queda ahí. Y es que este lunes los ministros de Exteriores de Francia y Austria, Catherine Colonna y Alexander Schellenberg respectivamente, destacaron en una reunión la necesidad de fortalecer la ayuda de la UE a Ucrania en todas las esferas, según un comunicado difundido por la Cancillería francesa.Al respecto, Moragón incide en que los líderes europeos hacen el ridículo. "Es decir, los ejércitos europeos ahora mismo no tienen capacidades para casi nada. El Ejército británico no tiene ni siquiera 100 mil hombres, tiene 80 y tantos mil. ¿De qué estamos hablando? El alemán, 'ni te cuento'", ironiza.Algo es seguro: seguiremos informando sobre la operación especial de desmilitarización de la OTAN y el Occidente Colectivo por parte de Ucrania.

