Un capitalismo sin carbón: esta es la propuesta que arrojó el presidente de Colombia en Davos

Un capitalismo sin carbón: esta es la propuesta que arrojó el presidente de Colombia en Davos

¿En qué consiste la iniciativa del mandatario latinoamericano? En migrar del extractivismo a la economía productiva, ilustró Petro.Así, propuso cambiar de "una economía extractivista, es decir, que extrae del suelo y vende sin transformar, a una economía productiva, que genera mucho más trabajo", apuntó. Esta economía productiva "puede ser de rendimientos crecientes y no decrecientes, como el petróleo y el carbón".Además, se trataría de la búsqueda de actividades económicas ligadas necesariamente a la tierra, destacó Petro, que fomenten el agua, la agricultura y la industria del conocimiento.El capitalismo como se conoce actualmente, apuntó, no solo no es capaz de superar la crisis climática, sino que conduce a la humanidad y al planeta al desastre. Por ello, llamó a fomentar un capitalismo descarbonizado. Dejar atrás el petróleo y el carbónUno de los ejes de la propuesta de Petro es dejar de enfocar la política energética en las matrices del petróleo y el carbón, además de que en el traslado hacia energías más limpias se podría atraer inversión extranjera.La región latinoamericana en general y Colombia en particular, consideró, tienen condiciones favorables y competitivas para la producción de energías limpias. "A diferencia de Europa, África, buena parte de Asia y Estados Unidos, donde son más difíciles las condiciones", destacó la oficina presidencial de prensa colombiana.Autonomía eléctrica para el hemisferio occidentalEn un contexto donde las fuertes corrientes de ríos entre Paraguay y Brasil convierten a ambos países en referentes de la generación de electricidad, además del ejemplo de México con el Cañón del Sumidero en Chiapas, Petro propuso la creación de una red eléctrica en todo el continente americano.El mandatario sugiere que se extienda desde la Patagonia hasta Alaska no solo para el abasto local sino también para vender el potencial continental de energías limpias y contribuir a que Estados Unidos desplace su matriz energética hacia tecnologías limpias. "Es el primer elemento para una solución de la crisis climática en el mundo".La tentativa existencia de esta red eléctrica, agregó el presidente Petro, podría utilizar sus conexiones para aprovechar otros recursos, como los minerales a venderse en bruto o tras su industrialización.Trabajos contra el hambreAdemás de su proyecto de migración energética, Petro planteó que los acuerdos alcanzados en el Foro Económico Mundial sean discutidos con la Organización Mundial de Comercio (OMC) con miras a que los países que puedan aumenten su producción de alimentos y contribuyan a reducir el hambre."La producción de alimentos es hoy, como todos sabemos, absolutamente obligatoria en nuestros países, donde tenemos capacidad de producirlos para disminuir el hambre. Pero una serie de acuerdos comerciales nos impiden producir alimentos determinados, como el maíz, como la soya", apuntó Petro.Estimó, además, que existen normas de la OMC que impiden el desarrollo de ciertos alimentos.

