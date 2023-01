https://sputniknews.lat/20230119/asi-es-como-la-reapertura-de-china-puede-amortiguar-una-recesion-en-america-latina--1134797423.html

Así es como la reapertura de China puede amortiguar una recesión en América Latina

Así es como la reapertura de China puede amortiguar una recesión en América Latina

El vice primer ministro chino, Liu He, indicó en el foro económico de Davos que la economía de China "está volviendo a la normalidad" debido a su reapertura... 19.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-19T00:40+0000

2023-01-19T00:40+0000

2023-01-19T00:42+0000

economía

china

américa

materias primas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0b/19/1132896063_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_970b264317623589573abffda6531207.jpg

De acuerdo con el funcionario asiático, ahora China tiene una política más laxa respecto al COVID-19 lo que, dijo, es "una señal de reapertura" y de la vuelta a la normalidad de la producción en el gigante asiático. Esto, señala el economista mexicano Raúl Ignacio Morales Chávez, puede traer ventajas para América Latina, una región que ha ido estrechando sus lazos con China. En una entrevista con Sputnik, el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que los pronósticos para América Latina este 2023 no son alentadores, pues se espera que el crecimiento sea por debajo del 1,5% mientras que existe una alerta de recesión. Sin embargo, apunta, el estrechamiento de las relaciones económicas entre la región y el llamado gigante asiático, así como la reapertura que experimenta China actualmente, puede amortiguar el impacto económico de la región debido al incremento de precio de las materias primas (commodities). Morales Chávez indicó que si las materias primas siguen incrementando su precio, "esto indudablemente que va a atraer recursos a estos países [de América Latina]". Pero para que esto sea una realidad, la reapertura de China deberá ser relativamente rápida, un factor que aún está en duda. De acuerdo con Moritz Cruz, doctor en Economía por la Universidad de Manchester, para que la reapertura sea relativamente rápida dependerá de tres factores fundamentales: la confianza de los trabajadores y de los empresarios respecto a que no haya nuevas restricciones. Esto, apunta, toma tiempo. Dependerá también de las políticas económicas que aplique el gigante asiático; es decir, otorgamiento de créditos y bajar impuestos, además de los apoyos y mecanismos para que el consumo incremente. Asimismo, la reapertura de China dependerá también de "cómo se muevan sus socios comerciales". Ambos especialistas coinciden en que si China crece, al ser un importante comprador de las materias primas de los países suramericanos, esto sería un factor benéfico para la región; sin embargo, señalan que no se puede asegurar un crecimiento acelerado del gigante asiático. "Sí va a tener un impacto, pero ya no el mismo que antes en Suramérica, pero todo dependerá de las políticas que aplique el Gobierno chino, además de que el panorama internacional no sea muy alentador", explicó Moritz Cruz.

https://sputniknews.lat/20230117/que-detiene-a-china-en-su-consolidacion-como-potencia-mundial-1134751750.html

https://sputniknews.lat/20230116/el-vicecanciller-chino-afirma-que-china-y-eeuu-deben-vivir-en-armonia-pues-su-enemistad-es-danina-1134705098.html

china

américa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

china, américa, materias primas