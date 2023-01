https://sputniknews.lat/20230119/berlin-pone-condiciones-a-eeuu-para-enviar-tanques-alemanes-a-ucrania-1134804625.html

Berlín pone condiciones a EEUU para enviar tanques alemanes a Ucrania

Berlín pone condiciones a EEUU para enviar tanques alemanes a Ucrania

El Gobierno de Olaf Scholz autorizará el envío de tanques de fabricación alemana a Ucrania si Estados Unidos aprueba enviar los suyos propios, de acuerdo con... 19.01.2023, Sputnik Mundo

Alemania tiene facultad de vetar cualquier decisión de exportar sus tanques Leopard, emplazados entre las fuerzas armadas de los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). En ese contexto, en días recientes ha buscado este acuerdo condicionante con Estados Unidos, según la voz consultada por el espacio noticioso.La vocera de la Casa Blanca, Karine Kean-Pierre, aseveró que el presidente Joe Biden estima que cada país debe tomar sus propias decisiones soberanas en lo relativo a la asistencia de seguridad para Ucrania. El Canciller Olaf Scholz ha insistido en varias ocasiones en los últimos días a puerta cerrada en la condición sobre los tanques estadounidenses, dijo la fuente del Gobierno alemán, bajo condición de anonimato.Una de las preocupaciones occidentales ha sido no autorizar el envío del armamento más potente para que no se considere que están en confrontación directa con Rusia, sin embargo, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, consideró que los aliados occidentales de Ucrania han jugado un papel central en el desenvolvimiento del conflicto, próximo a cumplir un año desde su inicio.Funcionarios estadounidenses dijeron que se espera que la Administración Biden apruebe a continuación los vehículos blindados Stryker para Ucrania producidos en Canadá para el Ejército estadounidense, pero no están dispuestos a enviar tanques estadounidenses, incluido el M1 Abrams.Rusia advirtió en reiteradas ocasiones que los países de la OTAN están "jugando con fuego" al suministrar armas a Kiev, y que los convoyes extranjeros con armas serían "objetivo legítimo" para su ejército nada más cruzar la frontera.Según el canciller ruso, EEUU formó una coalición con el objetivo de "resolver definitivamente la cuestión rusa" para que Rusia sufra una derrota estratégica. La declaración de cooperación entre la UE y la OTAN sitúa explícitamente a Europa en una posición subordinada a la Alianza del Atlántico Norte.

