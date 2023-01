Detenidos rumbo a Lima: "Nos acusan de un delito que hace mucho no se comete en Perú, terrorismo"

https://sputniknews.lat/20230119/detenidos-rumbo-a-lima-nos-acusan-de-un-delito-que-hace-mucho-no-se-comete-en-peru-terrorismo-1134802384.html

Miles de peruanas y peruanos llegan a Lima para participar este 19 de enero de la gran movilización que pedirá el adelantamiento de elecciones y la realización de una Asamblea Constituyente. Las plazas de la ciudad están repletas de manifestantes provenientes de todo el país, fundamentalmente del sur, donde ocurrieron la mayoría de las 50 muertes atribuidas a las fuerzas policiales y militares.La presidenta Dina Boluarte dijo que está dispuesta a dialogar con los manifestantes para evitar más muertes. Pero decenas de buses y vehículos que se dirigían a la capital fueron detenidos por la Policía en varias rutas del país e imposibilitados de seguir viaje."Por primera vez vemos que el pueblo está reaccionando sin una dirigencia o sin que nadie los convoque. No queremos seguir gobernados por una dictadura del fujimorismo sin [el expresidente peruano Alberto] Fujimori", dijo a Sputnik Rogelio Rivas Toro, coordinador de Runasur.Creada por el expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019), la Runasur es una organización que articula movimientos sociales de América Latina, con representantes de 14 países: Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala, Chile, México, Nicaragua, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Panamá, Colombia, Perú y Bolivia.En la Universidad Nacional de San Marcos, la población limeña va a dejar alimentos en donación para los manifestantes llegados a la capital. "La Policía ha detenido a muchos compatriotas que estaban camino a Lima. Nos acusan de un delito que hace mucho no se comete en Perú, el delito de terrorismo", relató Rivas.Como muchos líderes sociales, Rivas recibe constantes amenazas por su actividad política. Y contó que no solamente ellos: también sus familias son perseguidas.Rivas lamentó la muerte del dirigente campesino Remo Candia en la ciudad de Cusco, por un balazo en el pecho. "Eso ha pasado con muchos dirigentes del sur. Pero más duele que hayan muerto niños de 16 o 17 años, jóvenes, médicos, a pesar de que están bien identificados con el mandil de la Cruz Roja", explicó.El coordinador de Runasur comentó que los medios de comunicación privados y públicos apoyan mayormente al Gobierno de Boluarte: "Les pido apoyo solidario a todos ustedes, que hagan viral todos los crímenes que el Estado está cometiendo en Perú", solicitó.Marcha en LimaLa manifestación de Lima exigirá la renuncia de Dina Boluarte. Pero Rivas no está seguro de que sea una buena idea. "Si se va Boluarte, va a asumir el poder el general José Williams Zapata, presidente del Congreso, quien ha sido acusado por organizaciones de derechos humanos de asesinato y genocidio. Está también implicado en la muerte de cuatro policías en 2005", durante el levantamiento militar contra el Gobierno de Alejnador Toledo (2001-2006), llamado el "Andahuaylazo".A un día del paro nacional, en el Congreso hay un proyecto de ley que brindaría más facilidades a la Policía para abrir fuego sobre los manifestantes.A pesar del duro clima represivo, Rivas se mostró esperanzado en que pueda abrirse el diálogo con el Gobierno, "porque nos hemos cansado de muertes. Ella ha dicho que nos espera en el Palacio de Gobierno supuestamente para dialogar. Pero si nos espera ¿para qué detiene a los buses? ¿Para qué detiene a los hermanos que están yendo a Lima? Si quiere dialogar, que deje pasar y dé la cara".Para el coordinador de la Runasur es importante que prevalezca el diálogo. "Así realizaremos la Asamblea Constituyente que el pueblo peruano pide. No soportamos más estar gobernados por la Constitución del Fujimorato", vigente desde 1993.A pesar de los 50 asesinatos, Perú está en un momento en el cual puede cambiar el rumbo de su historia, comentó Rivas. "Es increíble: las amas de casa, niños, adolescentes, todos estamos en la lucha. Pero también hay que denunciar que la usurpadora [Dina Boluarte] ha llamado a familias de policías y militares a salir a protestar con polos blancos. En vez de buscar una solución, ella quiere enfrentar al pueblo contra el pueblo".

