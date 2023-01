https://sputniknews.lat/20230119/el-abece-de-la-acusacion-contra-jackson-el-hombre-de-confianza-de-boric-en-chile-1134831228.html

El abecé de la acusación contra Jackson, el hombre de confianza de Boric en Chile

La acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social chileno, Giorgio Jackson, se basa en tres supuestas irregularidades diferentes. En caso de... 19.01.2023, Sputnik Mundo

El ministro de Desarrollo Social, exdiputado y exdirigente estudiantil chileno, Giorgio Jackson, militante del oficialista Revolución Democrática, enfrenta una acusación constitucional impulsada por la bancada del Partido Republicano, liderado por el excandidato José Antonio Kast.Jackson, considerado uno de los hombres de mayor confianza del presidente, Gabriel Boric, afronta una acusación por tres supuestas infracciones:La acusación ingresó al Congreso el 3 de enero y es defendida por el diputado Johannes Kaiser, actualmente independiente, pero exintegrante del Partido Republicano. En tanto, Jackson es defendido por la abogada Claudia Sarmiento.La Cámara de Diputados de Chile aprobó la instancia que permite elevar la acusación constitucional al pleno para la defensa de la acusación en manos de Kaiser, mientras que la defensa del ministro de Desarrollo Social estará en manos de abogados.El caso es tomado como propio por el Ejecutivo de Boric. De hecho, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, hizo un llamado al oficialismo para respaldar al ministro Jackson, votando en contra de la acusación constitucional, consigna Radio ADN.Para que la acusación avance, la moción debe ser aprobada por mayoría simple de la Cámara, es decir 78 votos. Si eso sucede, pasa a estudio del Senado, que dará el mismo trámite.Fondo de tierras y aguas indígenasEn primer lugar, se acusa al ministro Jackson de subejecutar —es decir, no utilizar los fondos asignados— el presupuesto de su cartera en lo relativo al fondo de tierras y aguas indígenas.Se trata de un fondo creado por la denominada Ley Indígena, que dispone el marco legal para "otorgar subsidios para la adquisición de tierras por personas, comunidades indígenas o una parte de éstas cuando la superficie de las tierras de la respectiva comunidad sea insuficiente", así como también financiar mecanismos "que permitan solucionar los problemas de tierras, en especial, con motivo del cumplimiento de resoluciones o transacciones, judiciales o extrajudiciales".En lo relativo a las aguas, el fondo permite "financiar la constitución, regularización o compra de derechos de aguas o financiar obras destinadas a obtener este recurso", para las comunidades, según explica la Universidad de Chile.La bancada republicana sostiene que el ministro Jackson solo ha destinado un 42% del presupuesto, según datos de la Dirección Presupuestaria (Dipres) del Ministerio de Hacienda otorgados en la acusación.Falta a la probidadLa oposición también acusa a Jackson de vulnerar el principio de probidad e imparcialidad por haber, presuntamente, ejercido presiones sobre Patricia Hidalgo, exsecretaria regional ministerial (Seremi) de Desarrollo Social.De acuerdo a la acusación, las presiones por parte de Jackson apuntaban a convencer a Hidalgo de "votar en contra de sus convicciones" en diversos proyectos de desarrollo inmobiliario en la región Metropolitana de Santiago.Las acusaciones, refrendadas por Hidalgo, han sido desmentidas tanto por el ministro Jackson como por el Gobierno del presidente Gabriel Boric en su conjunto.Protección de la infancia y adolescenciaLa tercera acusación apunta a Jackson por incurrir en "abandono de deberes" e incumplir la ley 21.302, que creó el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que garantiza el derecho de los niños a recibir atención y protección del Estado.La oposición asegura que Jackson no puso en marcha el nuevo servicio de protección al menor creado durante la administración de Sebastián Piñera (2018-2022), que comprende aspectos como el diagnóstico clínico especializado, seguimiento de casos y pericia; intervenciones ambulatorias de reparación, cuidados alternativos y adopción.¿Qué arriesga Jackson?La principal consecuencia que enfrentaría el ministro Jackson, en caso de que la acusación constitucional prospere, es su inmediata destitución como ministro de Desarrollo Social y Familia. La medida disciplinaria se aplica de igual manera a cualquier funcionario público en una situación similar.Pero no sería la única sanción, ya que a la destitución se suma la imposibilidad de ejercer cargos públicos por un periodo de cinco años desde la fecha de una eventual destitución.

