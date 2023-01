https://sputniknews.lat/20230119/el-congreso-chileno-inicia-juicio-politico-contra-mano-derecha-de-gabriel-boric-1134817327.html

El Congreso chileno inicia juicio político contra mano derecha de Gabriel Boric

El Congreso chileno inicia juicio político contra mano derecha de Gabriel Boric

SANTIAGO (Sputnik) — El Congreso chileno inició una acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social y la figura más cercana del presidente

américa latina

gabriel boric

chile

giorgio jackson

La acusación fue interpuesta por el Partido Republicano (ultraderecha), que denuncia que Jackson es parcial al ejercer su cargo, ya que, supuestamente, habría presionado a una autoridad local en Santiago para que votara en contra de un proyecto inmobiliario. Además, aseguran que el ministro no ha gestionado de manera correcta los programas estatales de protección a los niños y adolescentes, incumpliendo su derecho a recibir atención. Para el Ejecutivo y los partidos oficialistas, esta acusación no tiene fundamentos jurídicos y afirman que solo es una estrategia política para separar a Jackson del Gobierno. Durante la jornada, intervendrán en la discusión la mayoría de los 155 diputados y finalmente se votará en Sala. Se necesitan 78 sufragios a favor de la acusación para que esta avance al Senado. Si la iniciativa se aprueba en ambas cámaras, el ministro deberá dejar su puesto y no podrá ejercer ningún cargo público en los próximos cinco años.

chile

