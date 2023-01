https://sputniknews.lat/20230119/el-extrano-asesinato-de-un-detective-dispara-preguntas-sobre-el-crimen-organizado-en-chile-1134792468.html

El extraño asesinato de un detective dispara preguntas sobre el crimen organizado en Chile

El extraño asesinato de un detective dispara preguntas sobre el crimen organizado en Chile

La Policía chilena busca determinar las causas del asesinato de un policía de investigaciones, aunque una de las hipótesis hablar de un "atentado" contra el... 19.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-19T20:10+0000

2023-01-19T20:10+0000

2023-01-19T20:10+0000

américa latina

chile

gabriel boric

gobierno de chile

policía de investigaciones de chile (pdi)

seguridad

crimen organizado

crimen

mara salvatrucha

maras

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/12/1134791676_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a2de3447b3df35a5958d7314d13022ee.jpg

El asesinato de un efectivo de la Policía de Investigaciones (PDI) en circunstancias que aún no fueron esclarecidas preocupa al Gobierno de Gabriel Boric y volvió a poner el foco en los problemas de seguridad que afectan al país desde hace varios años.El subcomisario de la PDI Daniel Valdés fue asesinado el 17 de enero en la puerta de su domicilio en Santiago, aunque las autoridades aún no pudieron determinar cuáles fueron las razones del crimen."Entiendo el temor y la indignación de los chilenos frente a los crímenes violentos", dijo en rueda de prensa el subsecretario del Interior chileno, Manuel Monsalve, al ser consultado sobre el caso.Monsalve informó que Valdés pertenecía a la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual y afirmó que el crimen no ocurrió en el contexto de un asalto común o 'encerrona', como se conoce en Chile al modo delictivo de robo de automóviles."Creo que en hechos de esta gravedad es bien importante que la investigación avance. En principio, evidentemente no fue una encerrona. Esa es una hipótesis que, por lo menos por la información que me ha entregado la PDI, está descartada", afirmó el representante del Gobierno de Chile a Radio Cooperativa.Sin embargo, el director nacional de la PDI, Sergio Muñoz, aportó una teoría diferente: "Tenemos información de un atentado". Los dichos del jerarca policial despertaron alertas sobre la posible incidencia o vínculos del asesinato de Valdés con el crimen organizado en el país sudamericano.El propio presidente de la República, Gabriel Boric, advirtió a los asesinos de Valdés a través de medios locales que "los vamos a perseguir por cielo, mar y tierra".Monsalve fue consultado sobre una supuesta sesión secreta que la PDI habría pedido, durante los primeros días de enero, a la Comisión Especial Investigadora sobre Criminalidad en la Macrozona Norte para abordar el ingreso a Chile de organizaciones criminales provenientes de El Salvador y conocidas como maras. Su posible operación en Chile se sumaría a la presencia comprobada de bandas venezolanas, colombianas y mexicanas operando en el territorio nacional.El subsecretario del Interior evitó confirmar o descartar la presencia en Chile de las pandillas centroamericanas y sus posibles vínculos con el asesinato del agente de la PDI, limitándose a señalar que "son amenazas" para la seguridad de la nación, tras agregar que "el Estado no está paralizado; tiene una estrategia y está trabajando".Monsalve reconoció que ante la "grave situación de seguridad" que vive el país,"los ciudadanos tienen el absoluto y legítimo derecho de sorprenderse frente a hechos violentos en materia de delitos". Sin embargo, remarcó que la situación no toma por sorpresa al Gobierno porque "la instalación progresiva de un crimen complejo, violento y armado en Chile no se produce en dos meses; se produce progresiva y paulatinamente".El jerarca enfatizó que, a pesar de este crecimiento, el Estado chileno "no está paralizado". Al respecto, recordó que durante el año 2022 las agencias de seguridad chilenas "terminaron con 621 organizaciones y bandas criminales desarticuladas a partir de investigaciones llevadas adelante por la PDI, con 823 bandas y organizaciones criminales desarticuladas por el trabajo de Carabineros de Chile, con más de 50 toneladas de droga incautada y más de 17.000 armas incautadas y destruidas".Monsalve destacó la construcción de una Política Nacional contra el Crimen Organizado que permite a las fuerzas de seguridad trabajar bajo la hipótesis de que "el uso de armas de fuego, el aumento de los homicidios y la presencia de delitos nuevos —como el secuestro, la extorsión y el sicariato— tienen relación con la presencia de organizaciones criminales". Por ese motivo, el ministro aseguró que "combatir las organizaciones criminales de manera decidida y eficaz contribuye a disminuir la presencia de armas, violencia y homicidios".

https://sputniknews.lat/20220908/bolivia-y-chile-analizan-mecanismos-para-combatir-el-crimen-organizado-en-la-frontera-1130244881.html

https://sputniknews.lat/20220812/chile-compra-moderno-sistema-de-deteccion-biometrico-para-identificar-delincuentes-1129350318.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

chile, gabriel boric, gobierno de chile, policía de investigaciones de chile (pdi), seguridad, crimen organizado, crimen, mara salvatrucha, maras