Los peruanos se alistan a "la toma de Lima" mientras Boluarte asegura que promueve la paz

A finales de diciembre del año pasado, el mandatario mexicano afirmó que el Ejecutivo peruano es "muy cuestionado en su conjunto por su proceder, sobre todo por optar por la represión y no buscar al conflicto de Perú una salida mediante el diálogo y con el método democrático de convocar a elecciones lo más pronto posible para evitar que haya una situación de inestabilidad política”. Respondiendo a eso, Boluarte afirmó:"Vimos las opiniones del presidente mexicano y creo que no es el sentir del pueblo mexicano respecto a Perú", dijo Boluarte,en los asuntos internos del país de López Obrador.El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, calificó como "arbitraria" la decisión, pero anunció que su país "no romperá relaciones con Perú".