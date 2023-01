https://sputniknews.lat/20230119/peru-carece-de-clase-dirigente-para-intereses-de-los-peruanos-senala-experto-1134812688.html

Perú carece de clase dirigente para intereses de los peruanos, señala experto

Perú carece de clase dirigente para intereses de los peruanos, señala experto

Las razones de la actual crisis peruana se deben a las dificultades históricas del país, considera el director del centro de pensamiento Proyecto Patria... 19.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-19T12:32+0000

2023-01-19T12:32+0000

2023-01-19T12:32+0000

qué pasa

perú

manifestación

dina boluarte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/13/1134812543_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_65da0eee3de97a83624ac0076093a6ab.jpg

Perú carece de clase dirigente para intereses de los peruanos, señala experto Perú carece de clase dirigente para intereses de los peruanos, señala experto

Ante las fuertes manifestaciones que continúan en Perú, a causa del descontento popular en contra del gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, Mamani Aliaga indica que el actual problema tiene origen en las falsas promesas de un sistema liberal que jamás cumplió con lo prometido."Esto es consecuencia, lamentablemente, de las promesas que nunca se cumplieron, el proyecto liberal, neoliberal, no ha cumplido nada de lo que se propuso", comentó Mamani Aliaga consultado por Radio Sputnik.Según detalló el experto, en la nación andina hoy en día "falta un liderazgo", pero por el contrario, existe una clase dominante que "no ha logrado saciar las necesidades del pueblo peruano"."No puedo decir 'clase dirigente' porque no hemos tenido clase dirigente hace 200 años. Hemos tenido clase dominante concretamente, que no ha podido generar, construir, una idea de país, una idea de Perú, para todos los habitantes de este territorio", lamentó.En su opinión, las regiones del Perú son muy distintas unas de las otras, por lo que el problema del liderazgo político es un problema estructural que debe ser modificado.Perú debe ser reformado "bajo otros supuestos", entendiendo que la democracia liberal "no es para todo el mundo", se debe hacer "un proyecto democrático que responda a las necesidades del pueblo peruano, basándose en modelos de las potencias del siglo XXI, como lo son Rusia o China", resumió.

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Cristian Galindo https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/0f/1133588016_391:385:724:718_100x100_80_0_0_e1a19060e1848c8ed1987d357b2098af.jpg

Cristian Galindo https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/0f/1133588016_391:385:724:718_100x100_80_0_0_e1a19060e1848c8ed1987d357b2098af.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Cristian Galindo https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/0f/1133588016_391:385:724:718_100x100_80_0_0_e1a19060e1848c8ed1987d357b2098af.jpg

perú, manifestación, dina boluarte, аудио