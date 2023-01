https://sputniknews.lat/20230119/putin-y-su-revelacion-escalofriante-para-occidente-1134824564.html

Putin y su revelación escalofriante para Occidente

Putin y su revelación escalofriante para Occidente

Putin lanzó datos sobre la industria de defensa de Rusia, que son escalofriantes para Occidente. La UE quiere golpear a la economía de EEUU. Secretario general... 19.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-19T18:51+0000

2023-01-19T18:51+0000

2023-01-19T18:51+0000

octavo mandamiento

vladímir putin

occidente

volodímir zelenski

unión europea

argentina

deuda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/13/1134824419_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_3f1716dcd019578d656a0f9c1e4e1728.png

Putin y su revelación escalofriante para Occidente Putin y su revelación escalofriante para Occidente

Rusia tiene en jaque a Occidente, que aún no se ha enteradoAl intervenir por videoconferencia en el Foro de Davos, Volodímir Zelenski, volvió a sacarle a Occidente la 'lista de la compra' de armas. Un llamado al que varios países occidentales se muestran solícitos de cumplir, empezando por Polonia. Incluso EEUU, según The New York Times, ya se plantea seriamente enviar armas para atacar la península de Crimea.Como sea, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, hizo unas declaraciones que pueden generar sudores fríos en Occidente. En el marco de su visita a San Petersburgo, donde participó en una serie de actividades en ocasión del 80º aniversario de la ruptura del asedio de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial, Putin visitó la empresa Obujov, del consorcio Almaz-Antéi, fabricante de varios equipos de destino militar y civil, el jefe del Kremlin disparó:"La industria de defensa rusa, incluida vuestra empresa, produce al año más del triple de misiles de defensa aérea que la estadounidense. Y en general, nuestra industria de defensa produce al año distintos tipos de misiles para el sistema de defensa antiaérea, aproximadamente la misma cantidad que fabrican todas las empresas del mundo juntas. ¡Nuestra producción es comparable a la mundial!". Game over.La UE quiere golpear a la economía de EEUUMuy preocupados. Así están los líderes de la Unión Europea debido a la Ley de Reducción de la Inflación, el plan de subvenciones masivas llevado a cabo por EEUU que pone en riesgo las inversiones en Europa al desviarlas a la tierra del Tío Sam.Al respecto, y en su intervención en el Foro de Davos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que se están preparando contramedidas: una nueva Ley de Industria Neta Cero, que debería "simplificar y acelerar la concesión de permisos para nuevos centros de producción de tecnologías limpias".Argentina saca la billeteraEl ministro de economía argentino, Sergio Massa, anunció la compra de bonos emitidos a corto plazo por parte del Gobierno para reducir su deuda externa en 1.000 millones de dólares. Estos bonos son utilizados para el "contado con liquidación", una maniobra financiera que le permite a privados obtener dólares por fuera del mercado regular.Así, se busca reducir la cotización paralela del dólar en momentos en que se encuentra al alza. Es una apuesta importante, por la baja cantidad de reservas que tiene el banco central, pero puede permitir que el ministro Massa siga con posibilidades de ser candidato presidencial."La recompra de títulos públicos soberanos no es algo que vaya a mover la aguja del stock de endeudamiento. Representa aproximadamente el 0,25% [...] Es una medida, sobre todo, de carácter simbólico", dijo al respecto Sergio Chouza, economista argentino, docente universitario y Director de Consultora Sarandí. Añadió que "necesitamos estabilizar la macro[economía], después de un año muy crítico en materia inflacionaria, con la mayor [inflación] en 31 años".Chile da carpetazo a un proyecto mineroEl Gobierno de Gabriel Boric rechazó el proyecto minero conocido como ‘Dominga’ debido a su impacto negativo en una reserva marítima. Valorado inicialmente en 2.500 millones de dólares en su etapa inicial, el proyecto, que preveía la extracción de 12 millones de toneladas de hierro, fue desechado por un comité integrado por los ministros de Medio Ambiente, Salud, Economía, Energía y Minería.El proyecto incluía la construcción de dos minas de hierro y cobre, además de un puerto marítimo a tan sólo 30 kilómetros de la Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt.Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

occidente

unión europea

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

vladímir putin, occidente, volodímir zelenski, unión europea, argentina, deuda, аудио