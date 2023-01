https://sputniknews.lat/20230119/visita-del-canciller-turco-a-eeuu-existe-una-profunda-crisis-entre-washington-y-ankara-1134819957.html

Visita del canciller turco a EEUU: "existe una profunda crisis entre Washington y Ankara"

Visita del canciller turco a EEUU: "existe una profunda crisis entre Washington y Ankara"

Existe una crisis de confianza entre Ankara y Washington, señaló a Sputnik Gulru Gezer, excónsul general de Turquía en EEUU. Sus palabras llegan después de que... 19.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-19T22:00+0000

2023-01-19T22:00+0000

2023-01-19T22:00+0000

turquía

mevlut cavusoglu

eeuu

antony j. blinken

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/13/1134820347_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_3562b24131886fd2abadbb23817aaea2.jpg

Tras las conversaciones, Cavusoglu, en respuesta a las preguntas de los periodistas turcos, subrayó que la petición de Turquía de comprar cazas F-16 no estaba relacionada con la consideración de la candidatura de Suecia y Finlandia para ingresar en la OTAN."Insistimos en que el Congreso estadounidense no debe presentar ambas cuestiones como si estuvieran relacionadas entre sí", declaró el ministro turco.En cuanto a la cuestión siria, el ministro subrayó que Turquía está dispuesta a cooperar con Estados Unidos, pero Washington "no ha cumplido una serie de promesas hechas a Ankara con anterioridad"."En cada reunión y en cada declaración, ellos [los estadounidenses] hablan de la importancia de Turquía como aliado de la OTAN. Pero ¿se refleja este planteamiento en la realidad? No. Especialmente cuando hablamos del apoyo que prestan al PKK [Partido de los Trabajadores de Kurdistán] y YPG [las unidades kurdas de Protección Popular] en Siria", expresó."Existe una prolongada crisis de confianza entre los dos países"Gulru Gezer, excónsul general de Turquía en la ciudad estadounidense de Los Ángeles y experto en política exterior, comentó a Sputnik el resultado de la reunión ministerial en Washington y aseveró que desde hace muchos años existe una profunda crisis de confianza entre los dos países.Agregó que no hay avances concretos. Las partes no pueden llegar a un acuerdo sobre una serie de cuestiones. Ese es el principal problema.Al comentar las perspectivas de suministro de cazas F-16 a Turquía, Gezer subrayó que, de hecho, ahora mismo no hay obstáculos para vender los aviones a Turquía."Todo depende de la decisión de la Administración estadounidense. Pero por lo que entiendo de las negociaciones, las autoridades estadounidenses no están a favor de una decisión positiva sobre este asunto. La solicitud ya ha sido remitida al Congreso. Turquía podría estar decepcionada", concluyó.El pasado 7 de diciembre, Estados Unidos dio su brazo a torcer y eliminó las restricciones a la venta de sus cazas F-16 a Turquía.

https://sputniknews.lat/20230103/bolton-pone-en-duda-la-membresia-de-turquia-en-la-otan-y-preve-posible-fractura-de-la-unidad-1134277922.html

https://sputniknews.lat/20230115/un-socio-incomodo-turquia-busca-aprovechar-al-maximo-la-otan-y-eso-beneficia-a-rusia-1134675695.html

turquía

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

turquía, mevlut cavusoglu, eeuu, antony j. blinken