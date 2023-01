Brillo, bailes y plumas: el carnaval uruguayo abre sus puertas en Montevideo

© AP Photo / Matilde Campodonico

Candombe dancers and drummers perform during the inaugural carnival parade in in Montevideo, Uruguay, Thursday, Jan. 19, 2023. Performers in different categories attended the parade in the capital city's main avenue.

El tono de los festejos lo ponen los tamborileros, que intentan atraer a los bailarines más apasionados. Las calles se llenan de los enardecedores ritmos del candombe al compás de los tamtams.