A pesar de los suministros de armas, "todo el mundo pronostica un final decepcionante para Ucrania"

A pesar de los suministros de armas, "todo el mundo pronostica un final decepcionante para Ucrania"

Los suministros de armas y equipos de la OTAN no ayudarán a Kiev en el conflicto a pesar de las expectativas occidentales, escribió el teniente coronel del... 20.01.2023, Sputnik Mundo

A pesar de la percepción general de que las nuevas armas para Ucrania ayudarán al país en su conflicto, tener equipos más sofisticados no es suficiente para tener éxito, añade el columnista.En su opinión, mucha gente compara erróneamente la obtención de nuevas armas con la forma en que ocurre en los videojuegos bélicos modernos, en los que los jugadores pueden utilizar armas potentes de forma fácil e inmediata. Pero en el mundo real no es así en absoluto, explica.Además, incluso con tripulaciones cualificadas, el equipo debe ser abastecido con suficiente combustible y munición y mantenido de forma adecuada y regular, de lo contrario, incluso las mejores armas dejarán de ser aptas para su uso.Davis asegura que sin la experiencia y los conocimientos pertinentes, a los ucranianos les resultará muy difícil triunfar en el campo de batalla con el nuevo armamento que tan desesperadamente demandan de los países occidentales."Todo el mundo pronostica un final decepcionante para Ucrania"El jefe del Departamento de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Económica Rusa Plejánov y politólogo militar Andréi Koshkin, al comentar la publicación de Davis señaló que el régimen de Kiev exige a Occidente tal cantidad de armas nuevas que no puede proporcionar y que las Fuerzas Armadas ucranianas son incapaces de gestionar.Agregó que el Ejército ucraniano carece de todo esto, así como de experiencia en el control de armas de alta tecnología y así lo reconocen en Occidente.En el contexto de la operación especial rusa, EEUU y sus aliados de la OTAN apoyan a Kiev con envios de armas por valor de decenas de miles de millones de dólares. Desde Moscú, por su parte, han declarado en reiteradas ocasiones que los suministros occidentales solo prolongan el conflicto y que el transporte de armas se convierte en un objetivo legítimo para el Ejército ruso.

