"Alemania no quiere problemas con Rusia": ¿conflictos internos en la OTAN por Ucrania?

"Alemania no quiere problemas con Rusia": ¿conflictos internos en la OTAN por Ucrania?

Altos funcionarios de la OTAN se reunieron el 20 de enero en una base militar de Alemania para discutir —sin éxito— sobre un posible nuevo envío de armas... 20.01.2023

Lloyd Austin, secretario de Defensa de Estados Unidos, pidió a sus aliados a profundizar su apoyo a Ucrania al asegurar que "no es un buen momento para bajar el ritmo" ante una Rusia fortalecida. La petición de Washington llega en medio de una polémica entre Estados Unidos y Alemania, pues el país europeo se ha negado a enviar tanques Leopard a Kiev, a pesar de que el Gobierno de Volodímir Zelenski ha solicitado ese tipo de vehículos pesados desde hace tiempo. Berlín, por su parte, ha dicho que no enviará tanques ni permitirá que ningún otro país que posea tanques alemanes lo haga, a menos de que Estados Unidos envíe a Ucrania sus tanques M1 Abrams. Y es que mientras Washington está enfocado en el apoyo militar a Kiev, Europa —principalmente Alemania— busca enfocarse más en el tema humanitario, asegura en entrevista con Sputnik María Cristina Rosas, maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia. Según la experta, a Berlín no le conviene involucrarse militarmente en el conflicto. Alemania tiene la facultad de vetar cualquier decisión de exportar sus tanques Leopard, emplazados entre las Fuerzas Armadas de los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). En ese contexto, en días recientes ha buscado este acuerdo condicionante con Estados Unidos, de acuerdo con la agencia británica Reuters. Según el medio estadounidense CNN, la controversia entre Estados Unidos y Alemania ocurre en medio de un debate mucho más amplio sobre si es buena idea, o no, dotar a Ucrania de armas más sofisticadas y de gran alcance. Las posturas de ambas naciones han generado reacciones de todo tipo. Por ejemplo, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, aseveró que el país puede entregar sus tanques Leopard a Ucrania sin esperar el permiso de Alemania. "Hemos acordado con nuestros amigos ucranianos y también con nuestros socios de Europea Occidental que iremos entregando esos tanques conjuntamente. El permiso ya es una cuestión secundaria, lo obtendremos rápido o, si no, actuaremos tal como lo consideramos oportuno", dijo en una entrevista con la televisión Polsat.La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, indicó que las intenciones de varios países occidentales enviar a Ucrania más armamento están destinadas a "subir las apuestas" y solo provocarán la escalada del conflicto. En ese sentido, la internacionalista María Cristina Rosas asegura que la renuencia de Berlín para incrementar el arsenal destinado a Kiev podría interpretarse como una señal de que Alemania busca reestablecer parte del diálogo que perdió con Moscú tras la salida de Angela Merkel; sin embargo, dice, Estados Unidos "no se lo permite". La experta concluye que, aunque se prevé que Estados Unidos busque el apoyo de otros socios europeos para seguir dotando de armas a Ucrania, ninguno tiene el peso político, industrial y militar de Alemania.

