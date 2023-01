https://sputniknews.lat/20230120/boluarte-advierte-que-castigara-a-los-malos-ciudadanos-que-generen-disturbios-en-peru-1134842917.html

Boluarte advierte que castigará a "los malos ciudadanos" que generen disturbios en Perú

La primera mujer en ocupar la Presidencia de Perú ofreció un mensaje a la nación este 19 de enero mientras ocurre La toma de Lima, una protesta multitudinaria que se lleva a cabo en la capital del país andino para exigir la salida de ella y de todo su Gobierno. Además, aseguró que los inconformes "han querido tomar tres aeropuertos al interior del país, esto ha sido preparado con premeditación". La mandataria mencionó que muchas protestas no han sido pacíficas y sostuvo que los "actos de violencia" cometidos por los manifestantes desde el pasado 7 de diciembre —fecha en la que el expresidente Pedro Castillo fue destituido por el Congreso— "no quedarán impunes". También aseguró que trabaja con la Fiscalía para abrir carpetas de investigación en contra de las personas o grupos que han ejercido delitos contra la nación o contra la propiedad privada. "A los que están marchando diariamente, ¿quién los financia? ¿Por qué no están trabajando y qué dinero están llevando a sus hogares? ¿Por qué abandonan a sus familias para salir a la calle a protestar?", cuestionó Boluarte. Asimismo, sostuvo que, en las protestas que se llevan a cabo desde hace semanas en diversas regiones de Perú, "no hay ninguna agenda social que el país necesite". Según ella, los manifestantes están conscientes de que sus acciones están "al margen de la ley". El 7 de diciembre de 2022, el Congreso de Perú destituyó al entonces presidente Pedro Castillo, luego de que éste intentara disolver al Poder Legislativo. Desde esa fecha, Dina Boluarte se convirtió en la nueva Jefa de Estado.Actualmente, Castillo se encuentra en prisión preventiva acusado de delitos como rebelión y conspiración.Boluarte es la primera mujer en ocupar la Presidencia de Perú en la historia. Tres importantes autoridades regionales del país, Puno, Apurímac y Cusco, así como decenas de miles de personas, han pedido su renuncia debido al que, dicen, ha sido un autoritarismo excesivo del Gobierno para reprimir violentamente las protestas que exigen la liberación de Castillo y la renuncia de Boluarte.

