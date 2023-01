Chile: situación "compleja" de inseguridad preocupa al Gobierno y a la ciudadanía

https://sputniknews.lat/20230120/chile-situacion-compleja-de-inseguridad-preocupa-al-gobierno-y-a-la-ciudadania-1134878165.html

El asesinato de un subcomisario de la Policía de Investigaciones generó preguntas sobre la seguridad pública y el avance del crimen organizado en el país. En otro orden, la OTAN impulsa su apoyo militar a Ucrania. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

El problema de la seguridad pública en Chile no es nuevo. "Es una situación demasiado compleja", dijo a En Órbita el chileno Sydney Houston, consultor internacional en prevención del delito.El debate actual se disparó en el país sudamericano a raíz del homicidio del subcomisario de la Policía de Investigaciones (PDI) Daniel Valdés. El presidente Gabriel Boric llamó a perseguir a los autores "por cielo, mar y tierra".La víctima fue asesinada el 17 de enero en la puerta de su domicilio en Santiago. De momento, las autoridades no pudieron determinar las razones.Según el experto, si bien al principio se pensó en un robo todo indica que fue un atentado orquestado por el crimen organizado. "Parece un crimen de encargo, de sicarios”, afirmó.Houston destacó que "Chile, en la década de 1990, tenía apenas un mínimo porcentaje de homicidios. Pero este problema ha crecido y el Estado no tiene una agenda clara de seguridad".El experto se refirió al rol que juega en esta crisis social la acción de grupos criminales llegados desde el exterior y la reforma procesal."Para algunas bandas criminales, Chile les resulta atractivo, una tierra fértil, porque la ley penal nacional es permisiva. Y estos grupos ven en esto un escenario rentable, ante penas bajas. Con perdón de la frialdad: matar en Chile está saliendo gratis", indicó el entrevistado.En esta edición de En Órbita también nos referimos —entre otros temas— a la crítica de las organizaciones sociales ecuatorianas a la consulta popular impulsada por el Gobierno este 5 de febrero, en coincidencia con las elecciones regionales.Dialogamos con Alejandra Santillana Ortiz, investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos.Por otra parte, ministros de Defensa de países miembros de la OTAN abordaron la entrega de más armas a Ucrania, en el marco del conflicto con Rusia. El jefe del Pentágono, Lloyd Austin, destacó un "momento decisivo" en la crisis ucraniana.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

