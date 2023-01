https://sputniknews.lat/20230120/el-leopard-arde-y-explota-perfectamente-por-que-alemania-se-niega-a-enviar-tanques-a-ucrania--1134874022.html

"El Leopard arde y explota perfectamente": ¿por qué Alemania se niega a enviar tanques a Ucrania?

"El Leopard arde y explota perfectamente": ¿por qué Alemania se niega a enviar tanques a Ucrania?

Washington aumenta la presión para que Berlín envié sus tanques a Ucrania luego de que asumiera el nuevo ministro de Defensa alemán. El envió de armamento... 20.01.2023, Sputnik Mundo

Alemania, por el momento no tendría la intención de suministrar a Ucrania sus tanques Leopard, ya que argumentan que no quieren tener pérdidas de vidas humanas entre su propio personal de servicio. Y es que el armamento occidental que combate por Ucrania, como el sistema de cohetes de artillería de alta movilidad Himars o los sistemas de defensa aérea son operados por veteranos de la OTAN retirados, indicó el investigador principal del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales, Alexandr Kamkin.En su opinión, los alemanes están tratando de evitar que haya grandes pérdidas entre el personal de mantenimiento de estos vehículos de combate. Esto sería evidente, ya que el tanque es un vehículo de combate frontal.Kamkin señala que no son pocos los políticos del país germánico y por sobre todo los representantes del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) que deben recordar "lo que se señala en la Constitución alemana, que desde el territorio alemán nunca debe surgir una amenaza de guerra".En palabras del especialista, para Alemania es una pesadilla incluso asumir en algún momento que sus tropas se vean arrastradas al conflicto en Ucrania. Sin embargo, los anglosajones continúan promoviendo a los países de Europa, sobre todo a Alemania a tener una confrontación lo más dura posible con Rusia. La OTAN de todos modos obligará a Alemania a suministrar armamento pesado a Ucrania, pronostica.La cadena CNN, por medio de fuentes de la Administración Biden, informó que el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, no logró el consentimiento del nuevo ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, para transferir tanques alemanes a Ucrania. Sin embargo, el alto representante de la Administración europea anuncio que Alemania tiene la intención de transferir tanques Leopard a Kiev, sí es que, EEUU envía a Ucrania sus tanques Abrams y que no quería analizar otras opciones.Según información de CNN, en la Administración Biden crece la tensión frente a los requerimientos de Alemania. En el Pentágono señalaron reiteradamente que no tienen la intención de enviar a Ucrania los tanques Abrams debido al costo de mantenimiento.

