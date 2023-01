https://sputniknews.lat/20230120/fao-defiende-etiquetado-de-alimentos-a-pesar-de-que-generan-conflicto-en-paises-1134872266.html

FAO defiende etiquetado de alimentos a pesar de que generan "conflicto" en países

MONTEVIDEO (Sputnik) — La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, siglas inglés) considera "positiva" la política de... 20.01.2023, Sputnik Mundo

américa latina

fao

celac

crisis alimentaria

hambre

Asimismo, sostuvo que el "etiquetado no dice que no se compre un producto", sino que informa sobre su contenido nutricional.Las industrias de la región alegan que el etiquetado frenaría las ventas de alimentos y bebidas, lo que generaría una presunta reducción de los puestos de trabajo."El ciudadano puede decidir en función de su educación y su capacidad económica. Es un aspecto importante. Está claro que cuando hablamos de azúcar y sal estamos hablando sin duda que no es lo más saludable. La idea es contener el escenario de salud", replicó Lubetkin.El más reciente informe de la FAO sobre el hambre en América Latina y el Caribe también desmiente que el uso de etiquetas afecte a los puestos de trabajo, los sueldos, los salarios, la producción física o los beneficios del sector de producción de alimentos."El etiquetado frontal podría ser eficaz para reducir el consumo de energía, lo que conllevaría una disminución de la prevalencia de la obesidad y, por tanto, un ahorro de recursos fiscales en costos sanitarios", reza el reporte.Según la FAO, 10 países de América Latina y el Caribe han promulgado leyes o reglamentos sobre el etiquetado nutricional en la parte frontal del envase, y siete de ellos han implementado, o están en proceso de hacerlo, advertencias nutricionales con octógonos negros (Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, Venezuela, y Uruguay).FAO pide que Latinoamérica impulse integración contra el hambre a días de cumbre de CELACMario Lubetkin declaró que FAO quiere que América Latina impulse una integración contra el hambre en la región.El miércoles, la FAO advirtió, en su último informe, que América Latina enfrenta una inseguridad alimentaria sin precedentes y se deben tomar acciones para combatirla. Según los datos del informe, el 40,6% de la población regional sufrió inseguridad alimentaria moderada o grave en 2021, mientras que el promedio mundial fue del 29,3%. A nivel mundial, la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave aumentó 8,1 puntos porcentuales entre 2014 y 2021, y 3,9 puntos porcentuales entre 2019 y 2021, mientras que en América Latina y el Caribe el incremento, en los mismos períodos, fue de 16 puntos porcentuales y 8,9 puntos porcentuales. "Medidas parciales" Consultado sobre las acciones que los gobiernos latinoamericanos han impulsado contra el hambre en los últimos años, Lubetkin indicó que se aplicaron "medidas parciales". "El 13 diciembre, la presidencia argentina de la CELAC nos solicitó que ayudáramos en la organización de una reunión de ministros de agricultura de América Latina. Participaron 30 ministros. Cada ministro contó lo que parcialmente hicieron en el escenario poscovid. Sin duda en esa reunión tú veías que hay actuación. Pero hay temas que no trataron, hay que ver las capacidades económicas, son cosas que vienen de muy lejos y tienen que tener correcciones muy importantes pero la señal que vi es tratar corregir ruta", agregó. Sostuvo que este tema no puede solucionarse en dos o tres años e indicó que los "tiempos políticos no van de la mano para resolver el hambre". La cumbre de la CELAC se realizará en Buenos Aires el próximo martes. La novedad de esta cumbre será el retorno de Brasil al organismo, después de que en 2020 el entonces mandatario Jair Bolsonaro (2019-2022) suspendiera su participación. La CELAC fue creada en 2010 y consiste en un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política, conformada por 33 países de América Latina y el Caribe.

fao, celac, crisis alimentaria, hambre