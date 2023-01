La OTAN no llega a un acuerdo para enviar armamento pesado a Kiev: no habrá tanques Leopard

https://sputniknews.lat/20230120/la-otan-no-llega-a-un-acuerdo-para-enviar-armamento-pesado-a-kiev-no-habra-tanques-leopard-1134878506.html

Ni siquiera el discurso en video ofrecido por Volodímir Zelenski antes de la reunión logró que los líderes de la alianza pudieran convencer a Berlín de destinar ayuda militar a gran escala. Una situación que genera dudas a casi 11 meses del estallido del conflicto en Ucrania. Al terminar el encuentro —que se prolongó durante más de cinco horas en la ciudad alemana Ramstein—, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo a los periodistas: "Ya han oído al Ministerio de Defensa alemán [Boris Pistorius] decir que no han tomado una decisión sobre los Leopard". Y enseguida, aseguró que no tenía "nada que anunciar" sobre el envío de tanques M1 Abrams al Ejército ucraniano. La aprobación de Alemania es necesaria para que los tanques de guerra sean entregados a Ucrania, país que no es miembro de la OTAN a pesar de que ya solicitó su adhesión rápida para hacerle frente a Rusia. El secretario general de la alianza atlántica, Jens Stoltenberg, esperaba que esta reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania terminara en un acuerdo para suministrar armas pesadas a Kiev. "El mensaje principal en Ramstein será brindar más apoyo y suministrar armas más modernas y pesadas [a Ucrania]", dijo Stoltenberg durante el Foro Económico Mundial de Davos.Polonia se comprometió desde antes a brindar a las Fuerzas Armadas de Kiev 14 tanques Leopard (de fabricación alemana), pero con una condición: que otros países también envíen los suyos. Según las autoridades polacas, hay 15 naciones que tienen en sus arsenales esos tanques. Un día antes de la reunión de la OTAN, la subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, aseguró que "no tiene sentido" proporcionar a Ucrania tanques Abrams por los altos costos de su mantenimiento. El canciller alemán Olaf Scholz defendió la postura de su país al negarse a enviar Leopard, aunque no dio ningún argumento sobre su decisión. "Hay buenas razones para las entregas [de tanques] y hay buenas razones en contra- Y en vista de toda la situación de una guerra que ha estado en curso durante casi un año, todos los pros y los contras deben ser sopesados muy cuidadosamente", dijo. En varias ocasiones, el Gobierno de Rusia ha advertido que el suministro de armamento al régimen de Kiev solo aumenta las tensiones en Europa del Este y agrava el conflicto en Ucrania. Sin embargo, Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea (UE) han emprendido una campaña de sanciones en contra de Moscú para supuestamente debilitar su economía y dejar de financiar al Ejército ruso. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, considera que las intenciones de varios países occidentales de enviar a Ucrania más armamento están destinadas a "subir las apuestas" y solo provocarán una escalada del conflicto. "El 20 de enero, en la base militar de Estados Unidos en [la localidad alemana de] Ramstein se celebra la octava reunión del llamado Grupo de Contacto para apoyar a Ucrania. Entre los principales temas figuran las entregas de sistemas antiaéreos y tanques para las Fuerzas Armadas de Ucrania. La víspera, Washington anunció un nuevo paquete de armamento por valor de 2.500 millones de dólares para las FFAA ucranianas. Antes, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, abogó por dotar a Ucrania de 'todo lo necesario para tener éxito en el campo de batalla'", recordó la vocera."Consideramos todo esto una flagrante incitación provocadora por parte de Occidente y un aumento de las apuestas en el conflicto, lo que inevitablemente conducirá a más víctimas y a una peligrosa escalada", agregó la portavoz.

