La Plataforma Unitaria opositora de Venezuela exhorta al Gobierno a retomar agenda de diálogo

La Plataforma Unitaria opositora de Venezuela exhorta al Gobierno a retomar agenda de diálogo

CARACAS (Sputnik) — La Plataforma Unitaria de la oposición venezolana exhortó a los representantes del Gobierno en los diálogos que se realizan en México a... 20.01.2023

américa latina

venezuela

méxico

El 17 de enero, el jefe de la delegación del Gobierno para el diálogo, Jorge Rodríguez, condicionó el proceso de negociación a la devolución de los 3.200 millones de dólares establecidos en el acuerdo social, firmado en la ciudad de México el 26 de noviembre de 2022. Blyde aseguró que su delegación sigue trabajando con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para lograr liberar los recursos pactados, y afirmó que el proceso no se ha detenido pese a las trabas que se han suscitado. El representante del bloque opositor detalló que en el documento firmado no se estableció un lapso puntual para la liberación de los fondos, por lo que llamó a la otra parte a seguir trabajando para atender los problemas sociales que afrontan los venezolanos. Seguidamente, Blyde subrayó que el proceso tiene valor si existe un compromiso entre las partes de mantener el debate, y señaló que un discurso "incendiario" no contribuye en la búsqueda de soluciones. El 26 de noviembre pasado, la administración de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición firmaron en Ciudad de México el segundo acuerdo parcial social para la protección de los ciudadanos de su país, que está dirigido a la recuperación de los recursos de Venezuela en el exterior para la atención de los servicios públicos y áreas de primera necesidad. El documento establece la creación de un fondo fiduciario único con apoyo de la ONU; para el cual las partes identificaron los recursos congelados en el sistema financiero en el exterior que serán incorporados progresivamente.

