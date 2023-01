https://sputniknews.lat/20230120/se-encamina-guatemala-a-un-proceso-constituyente-y-a-la-plurinacionalidad-1134879991.html

¿Se encamina Guatemala a un proceso constituyente y a la plurinacionalidad?

¿Se encamina Guatemala a un proceso constituyente y a la plurinacionalidad?

Sputnik entrevistó a la candidata presidencial guatemalteca Thelma Cabrera Pérez, lideresa Maya-Mam del Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP).

2023-01-20T22:04+0000

2023-01-20T22:04+0000

2023-01-20T22:04+0000

telescopio

guatemala

codeca

pueblos indígenas

candidatura

proceso constituyente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/14/1134879829_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_1c3bc97072d243aa35b53b6f08379893.jpg

¿Se encamina Guatemala a un proceso constituyente y a la plurinacionalidad? ¿Se encamina Guatemala a un proceso constituyente y a la plurinacionalidad?

América Latina continúa en un proceso de cambios, impulsado por los movimientos y las organizaciones sociales y por el aumento en la participación política de los sectores históricamente olvidados.Muchos países de la región transitan el camino de un nuevo proceso constituyente que contemple los reclamos populares, otorgue garantías y reestructure en profundidad al Estado."Existe en Guatemala un modelo de Estado centralizado y nosotros planteamos uno Plurinacional con la participación de todos los pueblos", dijo a Telescopio la candidata presidencial guatemalteca Thelma Cabrera Pérez, lideresa Maya-Mam del Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP).La defensora de derechos de los pueblos y de la Madre Tierra participará de los comicios de junio, junto a su compañero de fórmula Augusto Jordán Rodas Andrade, abogado y exprocurador de Derechos Humanos.Consultada por las agresiones y asesinatos a líderes sociales e indígenas, la candidata señaló que la violencia aumenta en muchos lugares del continente."Si me toca dar la vida, la daré", sostuvo Cabrera Pérez.Thelma, como se la conoce popularmente, es parte desde hace muchos años del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), importante organización social de campesinos y campesinas Indígenas."Nuestra mira es la justicia. Todos tenemos que ser iguales, que comamos tres veces al día y tengamos salud y educación. Que no nos persigan y nos den como delincuentes, y no nos vean como extranjeros en nuestros territorios. Eso estamos construyendo", destacó la lideresa.En el caso de los pueblos originarios, el compromiso en defensa de los territorios, de los derechos y el buen vivir se mantienen intactos. Y este año, el desafío se centra en la articulación regional y la participación activa en los distintos gobiernos del continente.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

guatemala

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

guatemala, thelma cabrera pérez