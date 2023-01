https://sputniknews.lat/20230120/una-celac-del-litio-el-plan-de-bolivia-para-industrializar-el-oro-blanco-con-china-1134880172.html

"Una Celac del litio": el plan de Bolivia para industrializar el 'oro blanco' con China

20.01.2023

Bolivia dio un decidido paso en su proceso de industrialización de la extracción de litio tras la firma de un acuerdo entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la compañía china CATL BRUNP & CMOC (CBC) para instalar dos complejos de producción industrial en salares de Potosí y Oruro (suroeste).El acuerdo suscrito entre Carlos Ramos, presidente de YLB, y Qinghua Zhou, representante de CBC, empresa de tecnología de innovación energética, comprende la construcción de dos plantas industrializadoras de la producción de litio y un conjunto de inversiones en infraestructura vial y productiva. Cuando estén en funcionamiento, las plantas tendrán capacidad para producir 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio en formato de baterías."Hoy Bolivia ingresa a la era de la industrialización de su litio boliviano, hoy es un día histórico para todos nosotros, cuántos años tuvieron que pasar para que el país se sienta en el camino correcto del aprovechamiento de uno de sus recursos naturales tan preciado, el litio boliviano", expresó el presidente Luis Arce tras la firma del convenio, citado por la Agencia Boliviana de Noticias.En diálogo con Sputnik, el ingeniero metalúrgico Ricardo Cardona, docente de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz y la Universidad Técnica de Berlín y miembro de la Coordinadora de Defensa del Patrimonio (Codepanal), destacó que la relación con China debe ser de mutuo beneficio y señaló que el gigante asiático encuentra en el boliviano "un Gobierno soberano, de valor agregado, industrialista, desarrollista y que sabe lo que tiene que hacer".El experto remarcó que, con el acuerdo, Bolivia busca "una cooperación real que le dé apoyo, que no sea la tradicional ayuda extractivista de los países del norte global capitalista salvaje, que solamente les interesa la materia prima sin valor agregado, por eso apuntamos hacia los países BRICS".Según Cardona, la búsqueda de valor agregado en la producción de litio de Bolivia "es un ejemplo para América Latina", ya que Bolivia cuenta con una empresa nacional estratégica que "en su primera fase no cuenta con empresas multinacionales involucradas de ningún tipo".Cardona afirmó que Bolivia no persigue la creación de un cartel económico de países productores de litio "a imagen y semejanza de una OPEP del litio", sino que apunta a "una Celac del litio, que 33 países de América Latina se vuelvan socios de Bolivia". "No nos interesa el mercado del norte global", complementó."Hoy 20 de enero de 2023 es una fecha que quedará grabada en la memoria de nuestro país porque un sueño anhelado comienza a cumplirse (…). La tecnología de Extracción Directa aporta una solución viable, real y de rápida implementación", agregó el ministro de Hidrocarburos y Energías de Bolivia, Franklin Molina.Las autoridades de YBL explicaron que la fase de industrialización del litio boliviano responde a un acuerdo de cooperación en trabajo conjunto entre la empresa china y la estatal YLB, la cual supervisará "desde la extracción hasta la comercialización de este recurso que actualmente es demandado en el mercado internacional".La empresa China invertirá más de 1.000 millones de dólares en infraestructura en energía eléctrica, caminos, servicios básicos para la puesta en marcha y construcción de los complejos industriales.

