Zelenski desmonetiza a Occidente

Zelenski desmonetiza a Occidente

El director de la CIA, William Burns, confirmó a Zelenski que en algún momento resultará más difícil conseguir ayuda para Kiev. Gobierno de España no se... 20.01.2023, Sputnik Mundo

octavo mandamiento

volodímir zelenski

cia

occidente

davos

Zelenski desmonetiza a OccidenteEn su visita al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el director de la CIA, William Burs, confirmó que en algún momento resultará más difícil conseguir ayuda de EEUU para Kiev, ya que ha disminuido el apoyo a Ucrania entre los estadounidenses, y en particular entre los partidarios del Partido Republicano que quieren reducir los gastos de la asistencia a Kiev tras asumir el control de la Cámara de Representantes, según The Washington Post.En este contexto, el Departamento de Justicia de EEUU solicitó al Congreso el permiso para usar los activos rusos confiscados en territorio estadounidense para apoyar a UcraniaZelenski psicodélico en DavosEl presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, intervino por videoconferencia en el Foro Económico Mundial de Davos y realizó unas declaraciones que una vez más han dado pie para cuestionar su capacidad de percibir de forma adecuada el mundo que lo rodea.Así, declaró que su rechazo a dialogar con el presidente ruso, Vladímir Putin, proviene de que no está seguro de si el mandatario ruso está vivo.Boluarte, ¿baluarte inmutable?Los movimientos sociales de todo el Perú que se reunieron en Lima en la mayor concentración contra del Gobierno de Dina Boluarte, continúan exigiendo su renuncia, la liberación de Pedro Castillo, y el llamado a un proceso constituyente.El Gobierno desplegó 11.000 efectivos policiales para el operativo de seguridad en Lima, mientras que otros grupos de manifestantes intentaron ocupar tres aeropuertos en otras partes del país. En este contexto, Boluarte descarta renunciar y cuestiona los motivos de las protestas, pero los manifestantes planean continuar con sus movilizaciones.En conversación con Octavo Mandamiento, Alejandro Vásquez, vocero de la Junta Nacionalista del Perú y editor de la Editorial Talos, explica sobre la Toma de Lima que "recién está empezando la marcha. Es como un terremoto y después vienen las réplicas. En los siguientes días vamos a seguir viendo más marchas. [...] Sin embargo este gobierno está siendo bastante irreflexivo, no tiene capacidad para el pragmatismo. De momento no veo ninguna capacidad de reflexión o de negociación que ellos [el Gobierno] estén interesados en hacer".Invitamos a los oyentes de Octavo mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Sebastián Tapia y Cristian Galindo.

