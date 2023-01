https://sputniknews.lat/20230121/activistas-salen-a-las-calles-de-berlin-para-protestar-contra-la-crisis-climatica-1134892964.html

Activistas salen a las calles de Berlín para protestar contra la crisis climática

Activistas salen a las calles de Berlín para protestar contra la crisis climática

Los manifestantes salieron a las calles de la capital alemana, exigiendo precios más justos para los productores, una agricultura más sostenible y la... 21.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-21T11:00+0000

2023-01-21T11:00+0000

2023-01-21T11:29+0000

internacional

alemania

berlín

protestas

medioambiente

europa

semana verde

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/15/1134893600_0:181:1190:851_1920x0_80_0_0_df89ea6e074aa299f21996722289b78c.jpg

En el marco de la Semana Verde, la alianza agraria y ecologista Estamos Hartos (We are fed up, por sus siglas en ingles) sale a la calle para exigir medidas contra la crisis climática, la protección de la biodiversidad, una alimentación animal adaptada a cada especie, el cese de la ingeniería genética agrícola y el fin del hambre en el mundo.La concentración estará encabezada por un convoy de tractores y los manifestantes marcharán por el distrito gubernamental de Berlín vestidos con disfraces de animales, con cacerolas y sartenes en las manos.Las mayores marchas tienen lugar cada año en Berlín desde 2011 y atraen casi a 30.000 personas. Alrededor de 120 grupos diferentes, que representan a agricultores, empresas y activistas por los derechos medioambientales y de los animales, organizan y sostienen las manifestaciones.

alemania

berlín

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

alemania, berlín, protestas, medioambiente, europa, semana verde