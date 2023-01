https://sputniknews.lat/20230121/arce-no-se-dejara-sorprender-con-mas-intentos-de-golpe-tras-la-detencion-de-camacho-1134892780.html

Arce "no se dejará sorprender" con más intentos de golpe tras la detención de Camacho

Arce "no se dejará sorprender" con más intentos de golpe tras la detención de Camacho

Quienes acusan a Luis Fernando Camacho habían pedido aumentar el periodo de prisión preventiva de cuatro a seis meses, pero esta petición fue denegada. El líder opositor fue detenido el pasado 28 de diciembre y está en la cárcel desde el 30 de diciembre.La defensa apeló su encarcelamiento en la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicada en el altiplano de Bolivia, después de que el juez dictaminara que presentaba riesgo de fuga y de obstrucción a la justicia. La audiencia comenzó el 19 de enero por la mañana y duró hasta la tarde. Camacho desde la cárcel dijo: "Pude haberme ido y no me fui".Esto sucede al tiempo que el mandatario de Bolivia, Luis Arce, denunció que su Administración no se dejará sorprender con supuestos "intentos de golpe de Estado".El presidente explicó que las medidas de presión buscan "desestabilizar" al Gobierno, pero se mostró confiado en que con el apoyo de las organizaciones sociales estos hechos, como los ocurridos en 2019, no volverán a repetirse.Para el 25 de enero se convocó un cabildo nacional que se celebraría simultáneamente en todo el país para formular una postura y emprender protestas contra las detenciones de los líderes de la oposición que encabezaron las movilizaciones durante la crisis que desembocó en la dimisión de Evo Morales. Entre los presos está el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho.El 28 de diciembre, Camacho fue aprehendido por la Policía para declarar en la investigación iniciada por la Fiscalía por el caso Golpe de Estado I por cargos de terrorismo cometidos en la ciudad de La Paz. La autoridad defensorial instó a todos los sectores del conflicto a deponer las actitudes de agresividad y violencia porque la situación es tensa por los constantes enfrentamientos en las horas de la noche.Camacho, que en 2019 era presidente del Comité pro Santa Cruz, una organización cívica que defiende los intereses de esa región, lideró movilizaciones e instó a la rebelión policial para exigir la renuncia del expresidente Evo Morales (2006-2019) con el argumento de que cometió fraude en las elecciones generales del 20 de octubre de ese año.

