¿Cómo se explica el récord de venta de soja en Bolivia?

Pese a la rebelión en Santa Cruz, la venta de la soja fue récord en Bolivia. En un contexto global marcado por el aumento del precio de los alimentos, en el... 21.01.2023, Sputnik Mundo

Bolivia marcó un nuevo récord en venta de soja en 2022. Este alimento, destinado mayormente al engorde de animales de granja, se cultiva prácticamente en su totalidad en el departamento de Santa Cruz. Pero, ¿en qué consiste el modelo productivo cruceño, que propició el auge de este producto?Durante el paro de 36 días en Santa Cruz, entre octubre y noviembre de 2022, a causa de la fecha del próximo censo de población y vivienda, todas las carreteras para entrar o salir de Santa Cruz estaban bloqueadas. Sin embargo, los camiones con cargamentos de soja y todo tipo de granos podían circular con normalidad. Tanto Gobierno nacional como autoridades cruceñas estuvieron de acuerdo en ello.El economista ambiental Stanislaw Czaplicki Cabezas sigue de cerca el desarrollo de este negocio en el oriente boliviano. En diálogo con Sputnik, resaltó que en los últimos años se amplió la superficie de soja cultivada. Pese a ello, el rendimiento no mejoró como se esperaba, porque se está avanzando sobre tierras con vocación boscosa.Y agregó: "En la medida en que la soja siga expandiéndose en zonas de bosque, los rendimientos van a seguir siendo bastante malos. Sobre todo si no usan las mejores prácticas agrícolas".Sin embargo, el alza de precios internacionales propiciado por la pandemia de COVID-19 primero y el por el conflicto en Ucrania después, hace a este cultivo cada vez más redituable.Con los datos hasta noviembre de 2022, el valor de las exportaciones de soja y sus derivados se incrementó 66,3%, en comparación con 2021. Hasta ese mes, las ventas habían sido por un volumen de 2.094 millones de dólares. Durante todo el año anterior habían llegado a 1.369 millones de dólares.Según los datos del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE), hasta noviembre de 2022 se exportaron 3,35 millones de toneladas de soja y sus derivados. Representa un 69% de aumento en comparación con el mismo mes de 2021, cuando habían salido del país 2,33 millones de toneladas.Aumento sin precedenteEl viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, dijo el 11 de enero: "Hemos tenido un crecimiento nunca antes visto en todos los productos derivados de la soja. Hemos crecido un 45% en valor y un 22% en volumen"."Es uno de los primeros años en los que estamos exportando semillas y habas de soja. Normalmente, solo exportábamos tortas y aceite de soja. Pero este año hemos empezado a exportar semillas de soja por un valor bastante alto, de 330 millones de dólares, cosa que no se había visto en años anteriores", destacó Blanco.Para el viceministro, "significa un incremento sustancial en nuestras exportaciones no tradicionales".Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), la mayoría de la soja se fue a Colombia, que compró por 849 millones de dólares, el 42% del total comercializado. Le siguió Perú con 505 millones de dólares, el 25% de lo exportado.El tercer principal mercado es Ecuador, con 257 millones de dólares (el 12,7%) y el cuarto es Argentina con 247 millones de dólares (12,2%). Estas cuatro naciones abarcan el 92% de las ventas de la soja nacional boliviana.Czaplicki resaltó que a partir del fenómeno de El Niño y La Niña, durante los tres últimos años hubo sequías en esta región, que ponen en entredicho la sostenibilidad del actual récord.No todo es sojaEl departamento de Santa Cruz ocupa un tercio del territorio de Bolivia. Según datos del IBCE, es donde se produce la mayor parte de alimentos. "En 2021, Santa Cruz logró un récord de producción de 16,4 millones de toneladas de alimentos, el 76% del total del país".Según su informe, en un área cultivada de 2,9 millones de hectáreas se obtuvo el 100% de sorgo, 100% de girasol, 99% de soya, 92% de caña de azúcar, 75% de trigo, 72% de arroz, 66% de maíz y 31% de hortalizas de toda Bolivia.Y detalló que en Santa Cruz residen 4,6 millones de vacas, 1,1 millones de puercos, casi 151.000 ovejas y cerca de 67.000 cabras. En el mencionado 2021 se creían en este departamento 130 millones de pollos, que pusieron 1.300 millones de huevos.Czaplicki aclaró que no todo en Santa Cruz es agroindustria. "Hay agricultura familiar, hay agricultura de mediana escala, también grandes empresas con grandes superficies y mucha producción".El talón de Aquiles en el modelo productivo cruceño está en el precio de la gasolina. Para sacar los productos de sus tierras, los empresarios se valen de los subsidios a los carburantes instaurados por el Gobierno nacional."No es un sistema competitivo, porque depende en alta medida del precio de la gasolina subsidiada. La gasolina es el primer rubro de costos individuales dentro de un sistema de producción agropecuario", observó.

