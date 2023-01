Intento de golpe de Estado pone en alerta a la institucionalidad brasileña

https://sputniknews.lat/20230121/intento-de-golpe-de-estado-pone-en-alerta-a-la-institucionalidad-brasilena-1134888642.html

Tras los graves incidentes ocurridos en la capital brasileña contra el Gobierno de Lula da Silva, el investigador brasileño Fabio Borges dialogó con 'GPS... 21.01.2023, Sputnik Mundo

El Gobierno brasileño decidió destituir a 40 militares que trabajan en la seguridad del Palacio de la Alvorada, en Brasilia, la residencia oficial de los presidentes de ese país. La determinación, que no viene acompañada de una explicación, afecta a militares del Ejército, la Marina y la Aeronáutica de baja patente. Ello se da luego de la asonada del pasado 8 de enero, "la cual fue gravísima, quizás uno de los momentos más difíciles de la democracia en Brasil", aseveró Borges.Estamos ante un "intento de golpe de Estado desordenado y hay responsables", dijo. En este sentido, "los financiadores son claramente empresarios relacionados con el agronegocio golpista, vinculados con sectores muy retrógrados y autoritarios", sostuvo. Más aun, "durante los cuatro años de Gobierno de Bolsonaro, se creó toda una narrativa y se apoyó mucho la idea del golpe de Estado, utilizando toda la maquinaria pública para reforzar un sentimiento radical y de odio de una minoría", expresó.¿Cuál fue la respuesta del Gobierno?En este marco, "hubo una coordinación para este intento de golpe de Estado en esta fecha trágica de la historia del país, por lo que se puede constatar una red compleja de responsables", indicó. Si bien esto ha implicado daños terribles para la democracia, "hubo una respuesta rápida y se generó la posibilidad de una unidad nacional sobre el liderazgo de Lula", dijo. Sobre ello, "la crisis generó una posibilidad que no era esperada, a partir del intento de unir a los tres poderes del país".Chile detiene la construcción de proyecto minero"Boric fue contundente en su decisión de preservar el medioambiente", indicó el analista Raúl Martínez.El Gobierno chileno rechazó el permiso para la construcción de Dominga, un polémico proyecto portuario y minero criticado por los posibles daños ambientales que podía provocar en la biodiversidad del norte del país. En este marco, "esta decisión no es algo novedoso, ya que el Gobierno se presentó ante la ciudadanía como el primer Gobierno ecologista de la historia de Chile", indicó el periodista. Ello "nos hacía prever esta decisión", sostuvo.La determinación de Boric "vino directamente aparejada de la entrega de bastantes recursos a la comuna de La Higuera, que es donde se iba a emplazar esta minera", indicó. En lo que concierne a la situación política del país, "este ha sido un período bastante complejo, porque Boric se tuvo que enfrentar a problemas que venían desde hace tiempo, como por ejemplo el tema de la seguridad pública", explicó. Sobre ello, "se ha constatado un incremento de los homicidios durante el año pasado".Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó con su análisis sobre la cooperación internacional en torno a las políticas de desarrollo sostenible.Historia de la música uruguayaEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el escritor Carlos Dopico, con quien dialogamos sobre la reciente publicación Hoy como ayer, un libro editado por Random House que recorre la historia de la música uruguaya.

