La relación Honduras-China: ¿el golpe de gracia para Taiwán en Centroamérica?

El acercamiento entre Honduras y China podría terminar de reducir al mínimo la influencia de Taiwán en Centroamérica, comentó a Sputnik el analista peruano... 21.01.2023, Sputnik Mundo

Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dijo a Sputnik que el encuentro formal entre el ministro de Asuntos Exteriores de Honduras, Eduardo Reina, y el viceministro de Asuntos Exteriores chino, Xie Feng, "no debería sorprender" si se tiene en cuenta el poderío creciente de China en el mundo.En ese sentido, Aquino recordó que "ya son varios los países centroamericanos que en los últimos años han cambiado de Taiwán a China, como Panamá, Nicaragua, República Dominicana o El Salvador". Además, resaltó que el gigante asiático tiene "mucho poder de convencimiento" y se ha consolidado cada vez más como un socio comercial crucial para gran cantidad de países en el mundo.Mientras China puede ofrecer inversiones sustanciosas en Honduras, el peso comercial de Taiwán se ha vuelto "una fracción" para las arcas hondureñas. "El comercio con Taiwán no representa nada y, por tanto, Honduras no perdería nada", subrayó el experto.La inversión taiwanesa en Honduras tampoco ha sido fuerte, apuntó, recordando que la participación de Taiwán en la economía hondureña se ha centrado más en "ayudas económicas".En ese marco, Aquino enfatizó que "desde lo económico, lo que tendría más sentido obviamente es tener relaciones diplomáticas con China y no con Taiwán". Sin embargo, se debe tener en cuenta el factor político, un campo en el que la principal presión a Honduras no viene desde Taiwán, sino de su principal aliado, Estados Unidos.Aquino hizo hincapié en que Washington "no es manco" y tiene herramientas para presionar a Honduras, como ser el destino de cerca de la mitad de las exportaciones hondureñas, o tener una fuerte influencia en los organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM), con quienes Tegucigalpa mantiene una importante deuda externa.Pero, a pesar de la posible presión estadounidense, Aquino considera que el avance diplomático de China "es inevitable". La suma de adhesiones a Pekín podría ser letal para Taiwán, que de perder el apoyo de Honduras se quedaría sin uno de sus últimos socios importantes en el mundo."De los 14 países que reconocen a Taiwán, Honduras es de los más importantes junto a Paraguay. El resto son pequeñas islas en el Pacífico o el Vaticano, por lo que si pierde Honduras, la influencia diplomática de Taiwán se va a disminuir bastante", sintetizó Aquino.Consultado por Sputnik, el politólogo chino Zhou Rong, investigador principal del Instituto de Finanzas Chongyang de la Universidad Popular de China, recordó que la lista de países que reconocen a Taiwán pasó de más de 60 en 1971 a 14 en la actualidad y advirtió que "Taiwán está combatiendo con urgencia" para evitar seguir perdiendo aliados.Zhou Rong remarcó que, mientras avanzan las conversaciones entre Honduras y China, las elecciones generales que se celebran en 2023 en Paraguay, otro aliado importante de Taiwán, podrían terminar de marcar la tendencia hacia Pekín.De todos modos, el analista aclaró que China no busca "arrastrar" a Honduras u otros países a su lado, sino "abrir los ojos a los países afectados de que establecer 'relaciones diplomáticas' con Taiwán es un error, mientras que establecer relaciones diplomáticas con China es una tendencia general".

