https://sputniknews.lat/20230121/letonia-estonia-y-lituania-abogan-por-enviar-tanques-leopard-a-ucrania--1134903662.html

Letonia, Estonia y Lituania abogan por enviar tanques Leopard a Ucrania

Letonia, Estonia y Lituania abogan por enviar tanques Leopard a Ucrania

Horas después de que fracasara la reunión de la OTAN para proporcionar armamento pesado a Ucrania, Estonia, Letonia y Lituania presionaron conjuntamente a... 21.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-21T23:21+0000

2023-01-21T23:21+0000

2023-01-21T23:21+0000

otan

alemania

ucrania

letonia

leopard

estonia

lituania

defensa

tanques

🛡️ fuerzas armadas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/106949/73/1069497367_0:0:4335:2439_1920x0_80_0_0_6aa1502fbe1e82f229a284c694154c3d.jpg

La petición fue realizada a través de un comunicado firmado por los ministros de Relaciones Exteriores de los tres países bálticos. Un día antes, tras una reunión de los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en la base militar estadounidense en Ramstein, Alemania, se informó que Berlín no estaba dispuesto a enviar tanques Leopard 2 a Kiev.Después del encuentro de la alianza atlántica, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, admitió que "no es un buen momento para bajar el ritmo" en Ucrania" y pidió a sus aliados "profundizar" la ayuda militar, específicamente con tanques y armamento pesado. Pese a la presión de los aliados, principalmente de Estados Unidos, el Gobierno alemán decidió no enviar estos vehículos a Ucrania. El canciller Olaf Scholz defendió la postura de su país de negarse a enviar tanques Leopard, aunque no dio ningún argumento sobre su decisión. "Hay buenas razones para las entregas [de tanques] y hay buenas razones en contra. Y en vista de toda la situación de una guerra que ha estado en curso durante casi un año, todos los pros y los contras deben ser sopesados muy cuidadosamente", dijo.Washington también se ha negado a enviar sus tanques Abrams al Ejército de Volodímir Zelenski, alegando que los costos de mantenimiento de esos blindados son muy altos y resultarían contraproducentes para el país europeo. La aprobación de Alemania es necesaria para que los tanques de guerra sean entregados a Ucrania, país que no es miembro de la OTAN a pesar de que ya solicitó su adhesión rápida para hacerle frente a Rusia.

https://sputniknews.lat/20230120/alemania-no-quiere-problemas-con-rusia-conflictos-internos-en-la-otan-por-ucrania-1134871053.html

alemania

ucrania

letonia

estonia

lituania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

otan, alemania, ucrania, letonia, leopard, estonia, lituania, tanques, 🛡️ fuerzas armadas, 🛡️ industria militar, olaf scholz, eeuu