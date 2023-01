https://sputniknews.lat/20230121/los-espanoles-reducen-las-temperaturas-de-sus-hogares-1134895130.html

Los españoles reducen las temperaturas de sus hogares

En 2022, los españoles redujeron la temperatura de sus hogares en comparación con 2021, revela un estudio de tadoº, la empresa que se especializa en...

La distribución de las temperaturas medias varía en función de la región en la que se encuentre la vivienda. Por ejemplo, en el País Vasco, Navarra y La Rioja son las que menos frío pasan, ya que sus casas se calientan a 19,33ºC, 19,58ºC y 19,28ºC.Sin embargo, la crisis energética no afecta a todos por igual. Mientras las temperaturas en el País Vasco se mantuvieron casi estables con 19,96ºC en 2020 y 19,65ºC en 2021, las temperaturas en La Rioja pasaron de 20,05ºC en 2020 a 19,28ºC el año pasado.En las comunidades autónomas del sur del país las diferencias de temperatura en sus hogares apenas se notan. El clima cálido de Andalucía no anima a sus residentes a reducir su consumo de energía. Es una región donde menos hogares optaron por reducir su calefacción, solo el 47,5%, frente a la media nacional del 59,6%. La temperatura de las viviendas en Andalucía casi supera la media española con un 19,97% y se mantiene casi igual que el año pasado.En la Comunidad Valenciana la temperatura media en noviembre y diciembre de 2022 fue de 15,21º. A pesar del calor, no muchos valencianos bajaron el termostato respecto a la media nacional del año pasado, solo lo hizo el 49% de personas, lo que supone la segunda cifra más baja de hogares que bajó el termostato y solo 0,1º respecto a 2021.Del mismo modo, los catalanes no bajaron mucho el termostato respecto al 2021, tan solo en 0,14º. La temperatura media de los hogares catalanes fue 19,89º, muy cercana a la media nacional.En agosto de 2022, el Gobierno anunció límites de temperatura en los edificios públicos a 27º para el aire acondicionado en verano y a 19º para la calefacción en invierno con el objetivo de reducir el consumo de energía.La Comunidad de Madrid registró la temperatura doméstica más alta, de 20,22º. No obstante, los ciudadanos realizaron un importante esfuerzo para reducir el consumo energético, ya que bajaron la temperatura del termostato 0,34º respecto al año pasado.También hay que tener en cuenta que esta región tiene una de las temperaturas exteriores más bajas en el país, la cuarta más alta con 9,88º.Los países europeos viven una crisis energética por los altos precios del gas y la electricidad, después de que se dispararan debido a las sanciones impuestas a Rusia por su operación de desmilitarización y desnazificación de Ucrania, las cuales restringen la exportación de esos productos energéticos.

