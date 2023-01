https://sputniknews.lat/20230122/exvicecanciller-austriaco-el-gobierno-aleman-teme-admitir-sus-problemas-de-gas-ante-la-poblacion-1134924004.html

Exvicecanciller austriaco: el Gobierno alemán teme admitir sus problemas de gas ante la población

Las autoridades alemanas temen decir la verdad a su propio pueblo sobre las verdaderas razones del aumento de los precios del gas, declaró a Sputnik el... 22.01.2023, Sputnik Mundo

De esta manera, el exvicecanciller austriaco refutó las declaraciones de Robert Habeck quien afirmó que su país perdió la mitad del gas que necesita porque Rusia "había cerrado el grifo" y los gasoductos están averiados, por lo que el suministro no se reanudará en un futuro previsible. "La mitad del suministro de gas que tenía Alemania desapareció porque [el presidente de Rusia, Vladímir] Putin ha cerrado el grifo del gas y el gasoducto está ahora fuera de servicio. Y [los suministros] no van a volver en un futuro previsible. La mitad ha desaparecido y de esa mitad hemos podido recuperar 55.000 millones de metros cúbicos de gas [aproximadamente una cuarta parte] con estas tres terminales", declaró Habeck, mientras abría la terminal de GNL en Brunsbüttel, en la desembocadura del río Elba.El exvicecanciller también opinó que tanto Habeck como el Gobierno alemán no dicen la verdad a sus ciudadanos en condiciones de escasez de energía e incluso cuando esto puede provocar fallos industriales y apagones.Los países europeos viven una crisis energética por los altos precios del gas y la electricidad, después de que se dispararan debido a las sanciones impuestas a Rusia por su operación de desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Así, las sanciones antirrusas restringen la exportación de esos productos energéticos a Europa.

