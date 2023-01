https://sputniknews.lat/20230123/alemania-berlin-no-se-interpondra-si-polonia-opta-por-enviar-tanques-a-ucrania-1134934492.html

Alemania: Berlín "no se interpondrá" si Polonia opta por enviar tanques a Ucrania

Alemania: Berlín "no se interpondrá" si Polonia opta por enviar tanques a Ucrania

23.01.2023

La intransigencia alemana en la cuestión del envío de sus carros de combate Leopard 2 a Ucrania, a pesar de la creciente presión de EEUU y la OTAN, irritó tanto a Washington como a Kiev. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, lleva varios meses exigiendo que se le asignen vehículos blindados para operaciones ofensivas.Cuando se le preguntó en una entrevista para la televisión francesa el 22 de enero cuál sería la respuesta de Berlín si Polonia siguiera adelante con la entrega, Baerbock respondió: Las palabras del Ministro de Asuntos Exteriores parecen ir en un tono bastante diferente de las anteriores declaraciones del canciller alemán, Olaf Scholz, realizadas en una cumbre el 22 de enero. Scholz había insistido en que cualquier decisión sobre el suministro de armas se tomaría en plena coordinación con los aliados, incluido Washington.Mientras, en una rueda de prensa conjunta con Olaf Scholz, el presidente francés, Emmanuel Macron, no descartó que Francia envíe tanques Leclerc a Ucrania."En cuanto a los Leclerc, he pedido al ministro del Ejército que trabaje en ello, pero no se ha descartado nada", aseguró Macron.Sin embargo, señaló la necesidad de tener en cuenta el tiempo necesario para entrenar a los ucranianos en el uso de los tanques, e insistió en que cualquier decisión no debe poner en peligro la propia seguridad de Francia, añadiendo que la medida tendría que ser coordinada con aliados como Alemania.Cuando el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, intervino sobre el tema el mismo día, dijo que anticipaba que pronto se tomaría una decisión con respecto a la entrega de los tanques a Ucrania. Sin embargo, aclaró a los medios alemanes que Berlín no se apresuraría a tomar decisiones precipitadas.Pistorius había prometido verificar el inventario del Ejército, mientras Washington presionaba a sus aliados alemanes para que entregaran algunos de los 328 carros de combate Leopard 2 estimados del arsenal de la Bundeswehr a Ucrania. Washington se ha abstenido de desplegar sus propios tanques M1 Abrams ante las autoridades de Kiev, argumentando su peso y su supuesta inadecuación para el terreno ucraniano.La medida de retrasar el envío de tanques de fabricación alemana para el régimen de Kiev por parte de Berlín ha dejado furiosos durante meses al presidente de EEUU, Joe Biden, la OTAN y a Zelenski.Mateusz Morawiecki, el primer ministro de Polonia, que ha irritado repetidamente a Berlín por su postura vacilante con respecto al envío de los tanques Leopard 2 altamente avanzados a Ucrania, o permitir que terceros países los transfieran, criticó la actitud de Alemania como "inaceptable".En cuanto al presidente ucraniano, siguió adelante con su mantra repetidamente llamado a más entregas de armas a su país el 20 de enero. Sin embargo, admitió que enviar varias docenas de tanques occidentales a Ucrania no podría cambiar radicalmente la situación, como dijo en una entrevista con los medios alemanes.Agregó que el suministro de equipo militar occidental tiene como objetivo "motivar" a las FFAA de Ucrania. Desde que Rusia inició su operación militar especial en Ucrania, EEUU y sus aliados de la OTAN han estado bombeando a Kiev con armas que, según advirtió Moscú, tendrían un efecto perjudicial en el conflicto.El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha señalado repetidamente que cualquier cargamento que contenga armas para Ucrania se convertiría en un objetivo legítimo para Rusia.El presidente de la Duma estatal rusa, Viacheslav Volodin, enfatizó el 22 de enero que el suministro de armamento ofensivo de los países occidentales a Kiev conducirá a un desastre global y medidas de represalia de Moscú con el uso de armas más poderosas.

