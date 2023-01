https://sputniknews.lat/20230123/crisis-profunda-en-peru-se-intensifican-las-protestas-y-crecen-las-regiones-bloqueadas-1134954013.html

Crisis profunda en Perú: se intensifican las protestas y crecen las regiones bloqueadas

Crisis profunda en Perú: se intensifican las protestas y crecen las regiones bloqueadas

El Gobierno continúa su condena a las protestas sociales, en plena escalada y con varios reclamos. En otro orden, se ultiman detalles para el inicio de la VII cumbre de la CELAC. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

2023-01-23T22:00+0000

2023-01-23T22:00+0000

2023-01-23T22:00+0000

en órbita

francia

asamblea nacional de francia

emmanuel macron

reforma de pensiones

celac

luiz inacio lula da silva

brasil

alberto fernández

miguel díaz-canel bermúdez

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/17/1134959072_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_ae873f4ab4e93a71e61427cb364fa0e8.jpg

Crisis profunda en Perú: se intensifican las protestas y crecen las regiones bloqueadas Crisis profunda en Perú: se intensifican las protestas y crecen las regiones bloqueadas

La inestabilidad es moneda corriente en Perú desde diciembre, cuando fuera destituido el presidente Pedro Castillo por el Congreso, tras acusarlo de intentar cometer un golpe de Estado.Dina Boluarte asumió el poder y, frente a las protestas populares contra la clase política, escaló la violencia en la represión a los manifestantes.Las movilizaciones se desarrollan en todo el territorio, pero en los últimos días la capital, Lima, fue el centro de la convocatoria. Los reclamos son diversos: la renuncia de la presidenta, cerrar el Congreso, adelantar las elecciones e iniciar el proceso para una nueva constitución.Este lunes 23, al menos 10 regiones estuvieron bloqueadas.La situación crítica que atraviesa el país requiere de una "salida política para poder atender las justas demandas de la población", dijo entrevistado por En Órbita el peruano Edgar Tello, congresista por el partido Perú Libre.A criterio del entrevistado, adelantar las elecciones de por sí no soluciona nada si no se atienden los problemas de fondo que exigen más cambios. "Boluarte deberá mostrar disposición política de consenso. Se ven, de su parte, mensajes de confrontación. El país necesita voluntad política para solucionar la crisis", señaló el experto.El último fin de semana, la Policía de Perú detuvo a más de 200 manifestantes tras el desalojo de la Universidad de San Marcos, en Lima.El motivo de la intervención, según el Gobierno, fue la denuncia de la universidad sobre la aparente agresión contra su personal de seguridad y el robo de equipos."Este fue un claro intento de amedrentamiento frente a determinado tipo de protestas. En esa universidad se estaban alojando personas que participaron de las marchas en Lima. Estas personas fueron liberadas porque no se podía probar ningún tipo de delito en su contra", explicó Godoy.En esta edición de En Órbita también nos referimos —entre otros temas— a la previa de la VII cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que comenzará el martes 24 de enero en Buenos Aires, Argentina.Entre los mandatarios que han llegado a la ciudad se destaca el presidente cubano, Miguel Diaz- Canel, quien calificó a la CELAC como "indispensable". El líder además remarcó la "necesidad de revitalizar" a este mecanismo de integración regional que nuclea a 33 países latinoamericanos y caribeños.Sobre la importancia de la presencia de la máxima autoridad de Cuba en el evento, entrevistamos a Hassan Pérez Casabona, doctor en Ciencias Históricas y Profesor Titular de la Universidad de La Habana.Por otra parte, el Gobierno de Francia lanzó su reforma de las pensiones, mientras se mantienen las protestas ciudadanas en contra.El Ejecutivo de Emmanuel Macron adelantó que no cederá en el retraso de la edad de jubilación: de 62 a 64 años para el año 2030.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

francia

brasil

cuba

lima

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

perú, dina boluarte, pedro castillo, protestas en perú, crisis en perú, celac, lula, alberto fernández, cuba, venezuela, miguel díaz-canel