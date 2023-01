https://sputniknews.lat/20230123/francia-no-descarta-enviar-tanques-leclerc-a-ucrania-tras-desacuerdo-en-la-otan-1134929285.html

Francia no descarta enviar tanques Leclerc a Ucrania tras desacuerdo en la OTAN

Francia no descarta enviar tanques Leclerc a Ucrania tras desacuerdo en la OTAN

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, no descartó la posibilidad de que su país envíe tanques Leclerc a Ucrania, luego de que Alemania se negara a enviar... 23.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-23T04:15+0000

2023-01-23T04:15+0000

2023-01-23T04:24+0000

francia

emmanuel macron

olaf scholz

alemania

ucrania

defensa

🛡️ fuerzas armadas

otan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/05/1134379664_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_178b463346e51c02a55cea9aa2835883.jpg

La declaración del mandatario francés se da en medio de las presiones que distintos países han hecho al Gobierno de Olaf Scholz para reforzar al Ejército ucraniano.Acompañado de Scholz en el marco del 60 aniversario de la firma del Tratado de Amistad del Elíseo, Emmanuel Macron no descartó que Francia ceda unidades Leclerc, a casi 11 meses del estallido del conflicto en Ucrania. Según Macron, para que el envío se concrete, se deben cumplir tres condiciones: que la llegada de los tanques no provoque una escalada en el conflicto, que existan militares preparados para operar las unidades y que no afecte las capacidades defensivas de Francia.París cuenta con al menos 200 tanques Leclerc que se encuentran almacenados y se usan como fuente de componentes y piezas de repuesto para otros 200 tanques que sí utiliza el Ejército francés.Previo a las declaraciones de Macron, el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, criticó a Alemania por negarse a enviar Leopard 2 y aseguró que analiza la posibilidad de crear una "pequeña coalición" de países que cuenten con este tipo de vehículos para "reforzar" a Ucrania.

https://sputniknews.lat/20230122/rusia-advierte-que-el-envio-de-armamento-ofensivo-a-ucrania-llevara-a-un-desastre-global-1134909303.html

francia

alemania

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

francia, emmanuel macron, olaf scholz, alemania, ucrania, 🛡️ fuerzas armadas, otan