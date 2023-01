https://sputniknews.lat/20230123/japon-aspira-a-firmar-un-tratado-de-paz-con-rusia-1134932349.html

Japón aspira a firmar un tratado de paz con Rusia

Japón aspira a firmar un tratado de paz con Rusia

TOKIO (Sputnik) — Tokio apuesta por las negociaciones para lograr un tratado de paz a pesar de las difíciles relaciones con Moscú, declaró el primer ministro... 23.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-23T08:44+0000

2023-01-23T08:44+0000

2023-01-23T09:14+0000

internacional

japón

rusia

asia

🛡️ zonas de conflicto

Durante décadas, Tokio ha condicionado la firma del tratado de paz con Rusia, asunto pendiente desde 1945, a la recuperación de las islas Iturup, Kunashir, Shikotan y Habomai, que son los "territorios del norte" para los japoneses. Japón se escuda en el Tratado Bilateral de Comercio y Fronteras que firmó con Rusia el 7 de febrero de 1855. Moscú, a su vez, subraya que esos territorios fueron traspasados a la Unión Soviética por acuerdos internacionales al término de la Segunda Guerra Mundial y que Rusia asumió la soberanía de dichos territorios como sucesora legal de la URSS. A finales de 2016, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el entonces primer ministro de Japón, Shinzo Abe, acordaron empezar las conversaciones sobre la actividad económica conjunta en las islas Kuriles del Sur, que Tokio reclama a Moscú después de terminada la Segunda Guerra Mundial. En noviembre de 2018, los líderes de Rusia y Japón acordaron, en una cumbre en Singapur, impulsar las negociaciones sobre el tratado de paz con base en la Declaración Conjunta de 1956, el único documento reconocido por ambas partes. La Declaración Conjunta, que la Unión Soviética y Japón firmaron en 1956, estipula el traspaso a Japón de las islas de Habomai y Shikotan después de la firma de un tratado de paz, pero no dice nada sobre las islas de Kunashir e Iturup. El pasado 21 de marzo, Rusia anunció su negativa a continuar las negociaciones del tratado de paz con Japón y el diálogo sobre actividades económicas conjuntas en las Kuriles del Sur por lo que calificó como "posición hostil" de la otra parte en el contexto del conflicto en Ucrania."Estado pacífico"Japón sigue siendo un país pacífico que se adhiere a los tres principios de los países libres de armas nucleares, a pesar del aumento de los gastos militares, aseguró Kishida.El jefe del Gabinete señaló que a fines del año pasado se adoptó una nueva política de seguridad que implica un aumento considerable en el gasto militar.Según el político, en las condiciones actuales de la situación internacional es necesario realizar un giro hacia una diplomacia activa, que debe basarse en una defensa fuerte."Concretamos un fortalecimiento cardinal de nuestra capacidad defensiva", subrayó el primer ministro.El fortalecimiento de la capacidad de defensa implica, en particular, la posibilidad de un ataque de represalia "para que el enemigo no piense en un ataque", así como el fomento de la capacidad de defensa en las islas lejanas y en el espacio y el ciberespacio, el suministro de proyectiles, la interacción de las fuerzas de autodefensa y los servicios de seguridad en el mar."Para hacer esto, cada año será necesario garantizar un flujo constante de 4 billones de yenes [unos 30.940,63 millones de dólares]", enfatizó el primer ministro Kishida.A mediados de diciembre, Japón adoptó tres documentos clave sobre defensa y seguridad: la Estrategia de Seguridad Nacional, que define la política exterior de defensa; la Estrategia de Defensa Nacional, que describe los objetivos y medios de defensa, y el Plan de Defensa, que define el gasto total en la defensa.Los tres documentos muestran que se planea un aumento gradual en el gasto de defensa de Japón al nivel del 2% del PIB para el año 2027. Eso representaría aproximadamente 11 billones de yenes (unos 84.000 millones) por año.El gasto militar en el actual año fiscal 2022 (que finaliza el 31 de marzo de 2023) es de 5,4 billones de yenes (415.000 millones de dólares), aproximadamente el 1,2% del PIB.Para el próximo año 2023, que comenzará el 1 de abril, se prevé gastar en las necesidades de defensa 6,8 billones de yenes (alrededor de 52.000 millones de dólares). El gasto en defensa durante cinco años alcanzará 43 billones de yenes (330.000 millones). En los cinco años previos el gasto de defensa ascendió a unos 27.5 billones de yenes (unos 211.000 millones de dólares).

japón

asia

