Kremlin: el pueblo de Ucrania pagará el seudoapoyo de Occidente en forma de entrega de armas

Kremlin: el pueblo de Ucrania pagar谩 el seudoapoyo de Occidente en forma de entrega de armas

La naci贸n ucraniana tendr谩 que pagar por el seudoapoyo de Occidente en forma de entrega de armas, declar贸 el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. 23.01.2023, Sputnik Mundo

Se帽al贸 que el pueblo de Ucrania tendr谩 que responsabilizarse de las acciones de Occidente."Lo principal es que el pueblo ucraniano tendr谩 que pagar por todas estas acciones, por todo este seudoapoyo", concluy贸.Adem谩s, Peskov coment贸 la situaci贸n en torno a los suministros de tanques alemanes Leopard a Ucrania.El viceministro polaco de Asuntos Exteriores, Arkadiusz Mulyarchyk, afirm贸 que Alemania caer铆a en el aislamiento internacional si no aceptaba suministrar a Ucrania carros de combate Leopard.Asimismo, el portavoz reiter贸 que en estos momentos no existen condiciones para las negociaciones entre Rusia y Ucrania."Escuchamos las declaraciones de Kiev, conocemos la justificaci贸n jur铆dica de la imposibilidad de negociar por parte del r茅gimen ucraniano. Por lo tanto, podemos admitir de facto una cosa: no hay condiciones para tales negociaciones", dijo Peskov.Rusia envi贸 notas de protesta a todos los pa铆ses que suministran armas a Ucrania.El ministro de Exteriores ruso, Sergu茅i Lavrov, advirti贸 previamente que cualquier cargamento con armas para Kiev se convertir谩 en un blanco leg铆timo para las Fuerzas Armadas rusas.A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, coment贸 que los intentos de saturar a Ucrania de armamento no favorecen al avance de las negociaciones y tendr谩n un impacto negativo en la situaci贸n.

