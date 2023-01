https://sputniknews.lat/20230123/la-universidad-mas-antigua-de-america-inesperado-escenario-de-la-crisis-en-peru-1134956039.html

La universidad más antigua de América, inesperado escenario de la crisis en Perú

La universidad más antigua de América, inesperado escenario de la crisis en Perú

La irrupción de un centenar de policías en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se volvió un dolor de cabeza para el Gobierno de Dina... 23.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-23T20:20+0000

2023-01-23T20:20+0000

2023-01-23T20:20+0000

américa latina

perú

📰 crisis política en perú tras la destitución de castillo

defensoría del pueblo del perú

sociedad

seguridad

pedro castillo

lima

policía nacional del perú

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/17/1134955112_0:57:1346:814_1920x0_80_0_0_04137009078f6c4b83b37f6c53e730bc.jpg

La represión policial contra las protestas en Perú tuvo un inesperado escenario: el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. No se trata de cualquier lugar: además de ser la universidad pública más importante del país, se trata de la primera universidad fundada en América.Las decenas de manifestantes contrarios al Gobierno de Dina Boluarte provenían en su mayoría de Puno, Arequipa y Cuzco y se alojaban en las dependencias de la Ciudad Universitaria, el principal campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), tras ser invitados por estudiantes de la casa de estudios.Sin embargo, cerca de 100 efectivos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) irrumpieron en el campus derribando el portón de acceso con una tanqueta y deteniendo a más de 200 personas entre estudiantes y manifestantes que se encontraban desmovilizados.Según medios peruanos, los detenidos llegaron a pasar más de 30 horas detenidos y, además de no poder probar delitos, los manifestantes sufrieron la incautación de teléfonos celulares y dinero. Organizaciones feministas denunciaron incluso que los agentes obligaron a mujeres a desnudarse para, supuestamente, buscar drogas en sus partes íntimas.El ingreso de los efectivos policiales, sin la presencia de la Defensoría del Pueblo ni del Ministerio Público peruano, ocurre en el marco de la denominada Toma de Lima, la gran concentración de manifestantes de la serranía peruana que se movilizó hasta la capital para protestar por la destitución del exmandatario Pedro Castillo, la renuncia de la actual presidencia de Dina Boluarte y el cierre del poder legislativo.¿Por qué la Policía de Perú entró a la Universidad San Marcos?La irrupción de la Policía por la fuerza en la universidad pública más grande del país, sin que mediara la participación de la Defensoría del Pueblo, desató críticas sobre la legalidad del procedimiento, implementado en el marco de las acciones para contener la denominada Toma de Lima por parte de manifestantes de otras regiones del país.Según la Policía, el operativo se ejecutó a partir de una denuncia del apoderado jurídico de la universidad, que habría denunciado amedrentamientos sobre la seguridad privada del recinto y daños materiales al edificio por parte de manifestantes y estudiantes alojados en sus dependencias.Sin embargo, las autoridades de la UNMSM aclararon a través de redes sociales que en la denuncia se solicitó únicamente la liberación de las puertas tomadas. En ese marco, la casa de estudios denunció un "abuso de autoridad" contra los estudiantes, que de acuerdo a la institución fueron "intervenidos arbitrariamente".Las autoridades universitarias también exhortaron a las autoridades a solucionar la crisis política "que pone en riesgo la estabilidad de todas las instituciones públicas".La universidad más antigua de AméricaLa Real y Pontificia Universidad de la Ciudad de los Reyes de Lima fue fundada el 12 de mayo de 1551, tan solo nueve años después de la creación del Virreinato del Perú como entidad territorial colonial. Por tanto, no solo es la casa de estudios universitarios más antigua en funcionamiento en América Latina sino en todo el continente americano.Sus orígenes se remontan a la voluntad de la orden católica dominicana de emprender las tareas educativas en América, impartiendo los denominados Estudios Generales que en Europa habían dado cuerpo a las primeras universidades.Los primeros pasos se dieron en los claustros del Convento del Rosario de la orden de los predicadores, actual convento de Santo Domingo de Lima, con el objetivo de "mantener y garantizar el orden colonial y para desarrollar conocimiento", rememora la historiografía institucional de la UNMSM.El 2 de enero de 1553, mediante cédula real expedida en Valladolid, la universidad inauguró solemnemente sus cátedras bajo control eclesiástico. En 1571 Francisco de Toledo, virrey del Perú, retiró el dominio dominico y le dio el nombre de San Marcos.Durante muchos años también fue conocida como Universidad de Lima a secas y en la actualidad es denominada Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por su antigüedad y por ser la primera universidad en el continente, suele ser conocida como la "decana de América".

https://sputniknews.lat/20230122/detienen-a-mas-de-200-personas-en-peru-durante-las-protestas-contra-boluarte-1134907204.html

perú

lima

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

perú, 📰 crisis política en perú tras la destitución de castillo, defensoría del pueblo del perú, sociedad, seguridad, pedro castillo, lima, policía nacional del perú