Los planes de Europa para crear "una coalición de tanques" se enfrentan a serias dificultades

Ucrania sigue presionando a la OTAN, especialmente a los paises europeos para que le suministren los tanques de tipo Leopard 2. No obstante, el periódico... 23.01.2023, Sputnik Mundo

Los resultados de la reunión de la OTAN celebrada el 20 de enero en la base militar de Ramstein, Alemania, fueron decepcionantes para Ucrania que seguía haciendo constantes exigencias de nuevos suministros de armas pesadas. Welt publica que a pesar de la presión desde los aliados de la OTAN, Alemania se mantuvo firme con su postura de no entregar sus Leopard 2 al régimen de Zelenski. Aunque en lo que se refiere a la entrega de los Leopard por parte de otros Estados que lo poseen, no declaró su rechazo. La industria europea que llevaba años sin inspeccionar estrictamente sus arsenales no puede evaluar la cantidad posible para enviar a Ucrania. Se estima que 13 países disponen de alrededor de 2000 tanques Leopard y son pocos los que "tienen derecho para ayudar a Ucrania" y disponen de tal posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, Hungría con su firmeza de no cortar los lazos con Rusia como lo hicieron otros paises europeos, según Welt, se elimina de la lista de los posibles proveedores.Ante la necesidad de capacitar a las fuerzas ucranianas, que no tienen los suficientes conocimientos en torno del uso de las armas de Occidente, los expertos citados por el periódico consideran que sería más viable hacer una modificación unida a los tanques Leopard para hacer una sola versión. De las cuatro modificaciones que existen hoy —el Leopard 2A4, Leopard 2A5, Leopard 2A6 y Leopard 2A7—, es poco probable que Ucrania reciba las dos últimas que son consideradas de última generación, según la publicación.Como consequencia, señalan que lo único que Ucrania puede esperar es la entrega de las modificaciones más antiguas. "El Leopard 2A4 es la versión más antigua del tanque de combate principal aún en servicio", destacan los expertos militares Bastian Giegerich, Yohann Michel y Michael Tong en un análisis del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés). Según Welt, esta versión de tanques se encuentran en cinco países, entre ellos está Grecia que posee 180. Aunque este país no ha confirmado la posibilidad de hacer dicho suministro. El periódico agrega que la misma Grecia está en una carrera de armas con Turquía que constituye un peligro real con sus 300 tanques Leopard 2A4.El modo de conservación de los tanques y mantenerlos listos para el combate, que hasta ahora no había sido un punto tan conflictivo para los Estados europeos, está ahora a la orden del día. "Varios países tienen reservas de tanques Leopard 2 'de repuesto', pero el estado de su retención no está claro", señala un análisis del IISS. No todos los paises europeos estaban en condiciones de mantener los tanques en buen estado y lo ha demostrado España, que deseaba enviarles para Kiev, pero retiró la oferta con el pretexto de su mal estado tras años de conservación. Finlandia también tiene 100 tanques 2A4 en reserva, "cuyo estado no está claro".Asimismo, no se descarta la posibilidad de los envíos de Leopard 2 de modificación A5. Suecia intenta realizarlo, pero "en realidad podría asignar muy pocos tanques", precisa Welt. Polonia y Finlandia manifestaron una decisión similar, pero los expertos en IISS creen que ninguno de los dos países los tiene en gran cantidad, por lo que Alemania sigue siendo un país crucial.En este caso también se debe considerar la renuencia del país a suministrar tanques de última generación que representan casi todos los Leopard 2 de sus Fuerzas armadas. No obstante, se estima que Alemania cuenta con un gran número de Leopard 2A4 que han sido recomprados por la industria tras su retirada del servicio, pero nadie sabe dónde se encuentran. IISS calcula que alrededor de 200 tanques están en Alemania, pero su conservación es completamente incierta. Además, algunos tanques de este tipo se transferirán a la República Checa y Eslovaquia.De esta manera, el suministro de "solo 100 tanques Leopard es actualmente un problema". Al citar a IISS, Welt resume que "un número menor sería políticamente notable, pero no más que un gesto simbólico". Como resultado, la perspectiva de una "coalición de tanques" está aún lejos de cumplirse.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación especial es la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.En reiteradas ocasiones, Moscú denunció que EEUU y otros países de la OTAN se implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armamento a las tropas ucranianas y por eso desde mediados de febrero se intensificaron los ataques contra los civiles de las repúblicas de Donbás.Moscú envió a los países de la Alianza Atlántica una nota relativa a los suministros de armamento para el régimen de Kiev, en la que el canciller ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier cargamento que incluyera armas destinadas para Ucrania se convertiría en un blanco legítimo para las tropas de Rusia.La Cancillería rusa advirtió que los países de la OTAN "están jugando con fuego".

