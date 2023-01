https://sputniknews.lat/20230123/polonia-amenaza-a-alemania-con-aislamiento-si-rechaza-enviar-tanques-a-ucrania-1134933352.html

Polonia amenaza a Alemania con aislamiento si rechaza enviar tanques a Ucrania

VARSOVIA (Sputnik) — Alemania estará en aislamiento internacional si no permite enviar tanques Leopard a Ucrania, afirmó el vicecanciller de Polonia, Arkadiusz... 23.01.2023, Sputnik Mundo

Subrayó que la declaración emitida el pasado 22 de enero por la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, sobre la disposición de Berlín a aprobar el envío de tanques Leopard a Ucrania desde otros países, es fruto de la presión de Europa Central y Oriental, el Reino Unido y EEUU.Asimismo, el viceministro de Exteriores de Polonia, Marcin Przydacz, indicó que Polonia llama al canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, a que se posicione respecto a los suministros de tanques Leopard a Ucrania.Anteriormente, el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en una entrevista a Polsat declaró que Varsovia está dispuesta a enviar tanques alemanes Leopard a Ucrania sin permiso previo de Berlín. Subrayó que Polonia está dispuesta a formar una coalición para el suministro de tanques a Ucrania sin la participación de Alemania si la última no aprueba el envío de sus tanques a Kiev. A su vez, el pasado 21 de enero, el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, declaró después de una reunión del Grupo de Contacto para apoyar a Ucrania que los países de la OTAN y sus aliados no lograron llegar a un consenso sobre el suministro de tanques alemanes a Kiev, pero Berlín estudiará esa posibilidad. Rusia envió notas de protesta a todos los países que suministran armas a Ucrania. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió previamente que cualquier cargamento con armas para Kiev se convertirá en un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas. A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó que los intentos de saturar a Ucrania de armamento no favorecen al avance de las negociaciones y tendrán un impacto negativo en la situación.

