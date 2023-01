https://sputniknews.lat/20230123/sin-convencion-constituyente-la-elite-politica-chilena-esta-apagando-el-incendio-con-bencina-1134960212.html

Sin convención constituyente, la elite política chilena "está apagando el incendio con bencina"

Sputnik dialogó con dos exconvencionales que consideran que el nuevo proceso constituyente, aprobado por el Congreso chileno tras el acuerdo entre los partidos... 23.01.2023, Sputnik Mundo

El llamado "Acuerdo por Chile" es fruto de las negociaciones entre 14 partidos políticos y tres movimientos vinculados a los partidos de la ex-Concertación —coalición que gobernó entre 1990 y 2010—, que zanjaron en 12 puntos un nuevo proceso constituyente.En el acuerdo, firmado el 12 de diciembre de 2022, se contemplan un Consejo Constitucional y un Comité de Expertos. El primero, compuesto por 50 personas electas, pero que deberán pertenecer a un partido político o recibir el respaldo de un partido. El segundo tendrá 24 nombres, quienes serán designados por el Congreso. A estos órganos se suma un Comité Técnico de Admisibilidad, compuesto de 14 custodios y custodias de los 12 puntos, quienes también son designados por Senadores y Diputados.Esta propuesta, para exmiembros de la Convención Constituyente y organizaciones de la sociedad civil, tensiona aún más la relación de la institucionalidad con los movimientos sociales y sectores independientes extrapartidarios, que consideran que este acuerdo tuerce las aspiraciones populares por una nueva constitución surgida durante la revuelta social de octubre de 2019.En el plebiscito del 25 de octubre de 2020, "el pueblo chileno optó por la opción de cambio de nueva Constitución y que la composición del órgano [constituyente] fuera integrada por miembros elegidos de manera popular. La mixtura que hoy propone la clase política se aleja de ello", señala a Sputnik la profesora y exconvencional por el 2° distrito, de la Región de Tarapacá, Alejandra Flores."El acuerdo del Consejo Constituyente lo que hace es tomar la opción que perdió en el plebiscito [del 25 de octubre de 2020]", es decir una Convención mixta, explica Manuel Woldarsky, abogado y exconvencional por el distrito 10.Para Flores, la voluntad popular expresada en el plebiscito de octubre "se ve limitada por este nuevo Acuerdo de la clase política que dará paso a un nuevo proceso constituyente, y no ayudará a resolver los problemas que dieron origen al estallido social, porque mantiene el nefasto modelo político económico legado por el dictador [Augusto Pinochet]".Rechazo al acuerdo Los movimientos sociales rechazaron el llamado Acuerdo por Chile, señalado por la Coordinadora Feminista 8M en redes sociales como "la revancha de los impugnados" . Para el Movimiento de Pobladores Ukamau el proceso "debe ser con el pueblo y no con los dueños del poder y la riqueza", y la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujeres acusó que este acuerdo es ilegítimo.La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) denunció ante el alto comisionado de la ONU que el Acuerdo por Chile vulnera "el derecho de libre determinación y coarta gravemente el derecho que tienen todas las personas en nuestro país de participar en la dirección de los asuntos públicos y a tener acceso a la función pública".La denuncia de la CChDH ha recibido el apoyo de distintas entidades gremiales y sociales como el Consejo Metropolitano de los Colegios de Profesores y de Periodistas, la Coordinadora No + AFP, la Federación Nacional de Pobladores y Pobladoras, la Coordinadora de DDHH de la Federación de Colegios Profesionales, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Coordinadora de Víctimas de Perdigones y la Red de Sitios de Memoria.Alejandra Flores considera completamente pertinente la acusación de la CChDH: "El Acuerdo, 'hecho entre cuatro paredes' y firmado por la mayor parte de la clase política, no consideró en ningún momento 'el derecho a la libre determinación' que tienen los pueblos, y limita o más bien restringe su participación en la vida social y política del país, apropiándose de un proceso participativo y popular".Mantener el modeloPara las organizaciones sociales el Acuerdo generado por los partidos políticos —los cuales fueron duramente criticados durante la revuelta social— logró asegurar la presencia de sus representantes y con ello mantener el modelo impuesto por la Constitución de 1980, propuesta que para los exconvencionales Flores y Woldarsky, se logró gracias al boicot del proceso constituyente anterior.Los otros partidos, "no todos pero la mayoría, se vieron enfrentados a aliarse con esa derecha o apoyar el trabajo de los movimientos sociales representados al interior de la Convención, optaron por esto último, pero creo que lo hicieron porque de lo contrario habrían recibido el rechazo popular al aliarse con la derecha", agrega.Woldarsky concuerda con Flores. "El poder se defendió asimismo desde el día uno, la campaña por el Rechazo de la propuesta de nueva constitución empezó en el momento en el que se aprobó el mal llamado Acuerdo de Paz, el 15 de noviembre de 2019"."Durante el trabajo de la Convención se desarrollan sendas campañas del terror en contra no solo del trabajo que estábamos haciendo, sino que tristemente en contra de quienes habíamos sido elegidas y elegidos para para este trabajo", analiza el exconvencional.Según Woldarsky, estas "campañas del terror" fueron propiciadas por los sectores de la derecha chilena, pero también de los partidos de centro-izquierda: "Varios representantes de partidos políticos de la ex-Concertación como el Partido por la Democracia, el Partido Socialista de Chile, y la Democracia Cristiana, partidos que se cuadraron con la administración del modelo que existe hoy, pues tuvieron miedo y no se atrevieron a vivir una democracia real", explica.El Acuerdo es una "afrenta" porque pasa por alto "la participación ciudadana en un proceso político tan relevante", considera Alejandra Flores. "Es ningunear el plebiscito realizado en octubre del 2020, y apoderarse de un proceso que no corresponde a un sector que ha sido por años el que tiene la más baja evaluación ciudadana".Flores puntualiza: "Las bases constitucionales limitan nuevamente los temas que se podrán discutir, ya los definieron los congresistas y los seguirán decidiendo a través de los tres órganos que crearon para liderar el nuevo proceso Constituyente, dando lugar a un proceso tutelado".Para Manuel Woldarsky el punto más complejo del Acuerdo "es que se le golpee la cara a la ciudadanía imponiendo una convención mixta, que fue aquello que perdió en el 2020, creo que eso va a provocar un descontento que la propuesta de nueva constitución buscaba solucionar, y aquí están apagando el incendio con bencina".Rol de la ciudadaníaPara Alejandra Flores el escenario es complejo para el nuevo proceso constituyente, si se considera que "se cumplen 50 años desde el golpe cívico militar que dio paso a la Constitución de 1980, que rige hasta hoy".Para la exconvencional este nuevo proceso "dará como resultado una nueva Constitución escrita en democracia, pero no democrática". Sin embargo, Flores considera: "En este escenario, y como parte de organizaciones sociales, debemos recomponer los movimientos (...) y seguir fortaleciendo las bases que den paso a un proceso constituyente democrático y popular".Manuel Woldarsky, por su parte, convoca al mundo popular y las minorías excluidas, tanto mujeres, pueblos originarios como niños, "a exigir más democracia y no menos. Los convocaría y los alentaría, y estaría ahí junto a ellos porque soy un ciudadano más, a que sigamos en la senda de lograr lo imposible. Porque en un principio al pueblo de Chile dijeron que era imposible tener nueva constitución y logramos por lo menos tener una propuesta".El cronograma del proceso constituyente establece que plebiscito de salida par aprobar o rechazar una nueva constitución tendrá lugar el 17 de diciembre de 2023.

