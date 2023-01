https://sputniknews.lat/20230123/suecia-espera-continuar-el-dialogo-con-turquia-para-unirse-a-la-otan-1134942046.html

Suecia espera continuar el diálogo con Turquía para unirse a la OTAN

Suecia espera continuar el diálogo con Turquía para unirse a la OTAN

ZÚRICH, SUIZA (Sputnik) — El ministro de Exteriores sueco, Tobias Billstrom, tiene esperanzas de que su país y Turquía encuentren una manera de continuar las... 23.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-23T13:31+0000

2023-01-23T13:31+0000

2023-01-23T13:31+0000

internacional

europa

política

turquía

otan

suecia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/17/1134941892_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_714ce14e48219047b47eda6e1b3fe3c5.jpg

El canciller destacó que Estocolmo y Ankara mantienen contactos a nivel diplomático. Además, Billstrom recordó el memorando tripartito en materia de seguridad firmado el pasado verano boreal por Suecia, Finlandia y Turquía que tiene en cuenta todas las preocupaciones de Ankara."Esperamos mucho que este memorando se cumpla para que pueda comenzar el proceso de ratificación por parte del Parlamento turco, y Suecia y Finlandia puedan unirse a la OTAN", agregó.El 20 de enero, el líder extremista danés Rasmus Paludan recibió permiso para realizar una acción el sábado frente a la embajada de Turquía en Estocolmo, que consistía en la quema del Corán, lo cual fue denunciado por la Cancillería turca y catalogado de muestra de islamofobia, racismo y discriminación. Los Ministerios de Exteriores de los países del golfo Pérsico, incluido Arabia Saudita, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, condenaron la quema. El 21 de enero, el ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, informó que la visita del titular de Defensa sueco, Pal Jonson, al país el 27 de enero fue cancelada porque "ya no tiene sentido". Durante el encuentro, Jonson planeaba debatir en Ankara la solicitud de Estocolmo para unirse a la OTAN, que Turquía aún no ha ratificado. Hasta la fecha, de los 30 países miembros de la OTAN solo Hungría y Turquía no han avalado el proceso de adhesión de los dos Estados nórdicos.

https://sputniknews.lat/20230116/un-asesor-de-erdogan-pone-en-duda-el-ingreso-de-suecia-y-finlandia-en-la-otan-1134701173.html

turquía

suecia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

europa, política, turquía, otan, suecia