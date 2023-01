https://sputniknews.lat/20230124/amlo-pone-en-duda-propuesta-de-moneda-unica-en-america-latina-nosotros-no-estamos-de-acuerdo-1134985940.html

AMLO pone en duda propuesta de moneda única en América Latina: "Nosotros no estamos de acuerdo"

AMLO pone en duda propuesta de moneda única en América Latina: "Nosotros no estamos de acuerdo"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no tiene conocimiento de ninguna propuesta formal para crear una moneda única en la región de... 24.01.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con el mandatario mexicano, los reportes de la intención de crear el SUR, pueden ser para dañar la imagen de Brasil y Argentina."Acerca de la moneda quiero aclarar algo: no estoy seguro de que sea una propuesta de Argentina y de Brasil, creo que puede faltar información. Yo no he visto nada sobre este tema, el que exista una moneda entre Brasil y Argentina", dijo. En caso de que la propuesta se formalice, López Obrador indicó que México no se uniría a este plan. Brasil y Argentina decidieron avanzar en las discusiones para articular "una moneda sudamericana común que pueda usarse tanto para los flujos financieros como comerciales", apuntó la sede del Poder Ejecutivo argentino, la Casa Rosada, en un comunicado fechado el 22 de enero. En el marco de la visita oficial del presidente Luiz Inacio Lula da Silva a Buenos Aires, esta divisa buscaría reducir costos operativos y la vulnerabilidad externa de ambos países, agregó la Presidencia de Argentina.

