Colombia rechaza la propuesta de Washington de entregar armas rusas a EEUU para su envío a Ucrania

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló que EEUU trató de negociar con su Gobierno la entrega de armas rusas adquiridas previamente con el fin de... 24.01.2023, Sputnik Mundo

"Colombia en los años que han pasado, no en mi Gobierno, compró material militar ruso: helicópteros, etc., para sus propios fines al interior del país. Este material está ahí. Tiene problemas de sostenimiento porque la asistencia ahora es imposible para cambiar partes, etc.", recordó durante una rueda de prensa en el marco de la Cumbre de la CELAC. Petro aseveró que América Latina, en vez de escoger entre los bloques de potencias mundiales, tiene que optar por la paz y construcción del diálogo."No estamos con ninguno, estamos con la paz", prosiguió y agregó que ningún arma rusa que esté en Colombia va a ser usada en Ucrania.Durante una charla organizada por el think tank Atlantic Council, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, aseguró que su país trabaja para que las naciones de América Latina que posean equipo militar de origen ruso donen dicho armamento a Ucrania y lo reemplacen con armas estadounidenses.Al respecto, el Gobierno de Rusia indicó que seguirá de cerca la situación en torno a los intentos de Washington de persuadir a los países latinoamericanos para que transfieran armas a Ucrania, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Entre otras cosas, subrayó que las relaciones con Estados Unidos no pueden mejorar en un futuro próximo y Occidente debe "arrepentirse del cinismo"."Pero lo que es muy importante aquí son, digamos, las restricciones legales y jurídicas sobre cualquier suministro a terceros países porque cualquier suministro está sujeto a ciertas obligaciones por parte de los países que reciben productos militares. Por lo tanto, por supuesto, vamos a seguir esto muy de cerca", respondió Peskov cuando se le preguntó si los socios latinoamericanos estaban seguros de que "no irían junto con Estados Unidos".

